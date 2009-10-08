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Club3D Radeon HD 5850 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D Radeon HD 5850 modelini satışa sundu
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Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Club3D, Radeon HD 5850 modelini satışa sundu. Firmanın yeni ekran kartı hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor ve standart soğutucu ile geliyor. Cypress kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği Club3D Radeon HD 5850, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ek olarak 1440x paralel işlem birimi ve 32x ROP birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 725MHz'dei bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı destek veren anakartlarda ikili, üçlü ve dörtlü Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. 2.09 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan yeni modelin bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Club3D'nin Radeon HD 5850 modeli Avrupa'da yaklaşık 203 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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g4zm4n14 10 yıl
türkiyede sanalmarketimde gigabyte 5870 veya 5850 vardı
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WinqSaber 10 yıl
novabilgisayar acıklamıs fiyatları ;

TUL VTX HD5870 419$ + KDV

TUL VTX HD5850 299$ + KDV

HİS HD5870 435$ + KDV

HİS HD5850 355$ + KDV


10-15 ekim stoklardaymıs.alacaklara hayırlı olsn.cok para kea.
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mrkamilk 10 yıl
ya Allah aşkına bu adamların tasarımcısı falan yokmu? insan üstüne ne bilim bişiler çizer.
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mamad 10 yıl

mrkamilk

ya Allah aşkına bu adamların tasarımcısı falan yokmu? insan üstüne ne bilim bişiler çizer.

Gerek var mı?
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uzzdenus 10 yıl

mrkamilk

ya Allah aşkına bu adamların tasarımcısı falan yokmu? insan üstüne ne bilim bişiler çizer.


Haha, kesinlikle öyle! Korsan ekran kartı yapılsa o da böyle görünürdü herhalde
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elfmrt 10 yıl
bunun tasarımı çok sönük kalmış diğerlerinin yanında :)
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simplethinks 10 yıl
çok pahalı
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charcharodon carcharias 10 yıl
Gigabyte, Tul VTX ve şimdide Club3D ama daha Türkiye piyasasına giren yok... Şu kart gelsede kullanıcı yorumlarını alsak...
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sahafiec 10 yıl
bukadar makul fiyata satılırsa bunlar tabii ki Avrupa da sıcak ekmek gibi satar.
darısdı başımıza diyecem ama nerde...
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