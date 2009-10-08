Tam Boyutta Gör

Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Club3D, Radeon HD 5850 modelini satışa sundu. Firmanın yeni ekran kartı hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor ve standart soğutucu ile geliyor. Cypress kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği Club3D Radeon HD 5850, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ek olarak 1440x paralel işlem birimi ve 32x ROP birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 725MHz'dei bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı destek veren anakartlarda ikili, üçlü ve dörtlü Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. 2.09 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan yeni modelin bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Club3D'nin Radeon HD 5850 modeli Avrupa'da yaklaşık 203 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.