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Club3D'den ATi Radeon HD 5450 temelli yeni ekran kartları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D'den ATi Radeon HD 5450 temelli yeni ekran kartları
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club 3D, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için ATi Radeon HD 5450 temelli iki yeni ekran kartı hazırladı. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Cedar GPU'sundan güç alan ve 80x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartları 64-bit bellek veri yolu desteğine ve modeline göre 512MB DDR2 veya 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahipler.

Grafik işlem birimleri 650MHz'de, bellekleri ise modeline göre 800MHz (DDR2) ve 1334MHz (DDR3) hızlarında çalışan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, düşük profilli baskılı devre tasarımları ve pasif soğutucularıyla, çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlara göz kırpıyorlar. Çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyan ve HD video hızlandırma desteği sunan kartlar, düşük güç tüketimleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışllarına sahip olan yeni modellerin önümüzdeki günlerde 60 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulmaları bekleniyor.

Club3D'den ATi Radeon HD 5450 temelli yeni ekran kartları
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gamershell 9 yıl
aynen İleri Grafik Teknolojisi... Reklamlarının Çıkması Yakındır
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