Club3D'den pasif soğutmalı 512MB GeForce 8500GT

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Şu an için alınabilecek en uygun fiyatlı DirectX 10 destekli ekran kartı olan GeForce 8500GT'ye yönelik olarak alternatifler çoğalıyor. Ülkemizde bırakın satılmayı adı bile pek bilinmeyen ama yurt dışında hatırı sayılır bir üne sahip olan Hollandalı Club3D firması yeni GeForce 8500GT modelini duyurdu. Firmanın haızrladığı yeni GeForce 8500GT modeline yönelik olarak üzerinde durduğu en önemli nokta 512MB'lık belleği ve sahip olduğu pasif soğutma ünitesi ile sahip olduğu "0db" gürültü oranı. 800MHz grafik işlemci hızına ve 900MHz bellek hızına sahip olan kartın üzerindeki belleklerin 8500GT'nin abileri olarak kabul edebilecğeimiz GeForce 8600GT ve 8600GTS modellerinde kullanılan GDDR3 aksine DDR2 bellek olduğunu da ifadelim. Club3D'nin yen GeForce 8500GT modelinin diğer teknik özellikleri ise standart GeForce 8500GT'ler ile doğal olarak aynı. Teknik özellikler şu şekilde, • 512 MB GDDR2 Bellek • 128 Bit bellek veri yolu • 400MHz RAMDAC • 16 adet stream işlemcisi • PCI Express x16 • DirectX 10 ve Shader Model 4 desteği • 2x/4x/8x/16x anisotropic filtering desteği • 2x/4x/6x multisampling anti aliasing modları • HDTV, Full HD, PureVideo HD teknolojilerine destek. • Dual Link DVI-I out (2560x1600) • HDTV (1920x1080p) Club3D tarafından duyurusu yeni yapılan ürünün kısa bir süre içerisinde yurt dışında satışa çıkması beklenirken fiyat hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.