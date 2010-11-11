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Coby'den maliyet odaklı 7-inç Android tablet: Kyros

8 yıl
14,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Coby Electronics düşük maliyetli tablet bilgisayarını duyurdu. Kyros adını taşıyan 7-inç boyutundaki tablet, Android 2.1 işletim sistemiyle geliyor ve 800MHz'de çalışan ARM1176 işlemcisinden güç alıyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip olan tablet, 256MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesiyle birlikte geliyor.

MicroSD kart desğteğiyle birlikte depolama kapasitesinin 32GB'a kadar arttırılabildiği tablet bilgisayar, kablosuz internet bağlantısı için 802.11n desteği sunuyor. Dahili hoparlörler ile birlikte USB 2.0 portuna ve HDMI konnektörüne sahip olan Coby Kyros, 3600 mAh kapasiteli pil ile 300 dolar seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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vidoko 8 yıl
dahaçook düşer fiyatları insanlara tablet pc kullanımını aşılamak için düşürmeleri lazım..
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noyancelebi 8 yıl
Su an ipad kullaniyorum, hatta bu mesajida oradan yaziyorum.cihaz gazete okumak ,mail bakmak icin cok iyi ama sadece o kadar
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nejatb 8 yıl
Epad,apad tarzı tabletler daha maliyet odaklı.
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noyancelebi 8 yıl
Archos iyiymis hocam
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Yerbay. 8 yıl
Bu fiyata, kimse apple'ı değişmez...
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noyancelebi 8 yıl
archos 7 , win7 ozellikli bu android. :). Noktalama isaretlerinden oturu farkli bir gif cikmis kusura Bakmayin arkadaslar
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Buzmavisi 8 yıl
Bu zamanda bastırmatik tablet çıkarıyorlar, resesif ekran ha!
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catastrop 8 yıl
Archos 7 demedim, archos internet tablet 70 dedim, farklı aletler.

Archos internet tablet 70 özellikleri:


cepciniz83

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Tech Specs

Product capacity • Flash Serie: 8 GB**** flash memory + Micro SD Slot (SDHC compatible)
• Hard Drive Disk Serie : Hard Drive: 250 GB**** Hard Drive
Display characteristics • High resolution screen, WVGA 800 x 480 pixels, 7'' TFT LCD, 16 million colors
• Capacitive multitouch screen
Application Framework Android 2.2 Froyo7
Processor • ARM Cortex A8 at 1 GHz with DSP
• Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0
Video Playback1 • MPEG-42 HD (up to 720p, 30 fps@6Mbps)
• MPEG-42 (ASP@L5 AVI, up to DVD resolution, 30 fps@8Mbps)
• H.264 HD (HP@L3.1 up to 720p, 30 fps@5Mbps)
• WMV9/VC1 (AP up to 720p 30 fps@10Mbps)
• M-JPEG (Motion JPEG Video) in VGA resolution

With optional plug-in (downloadable on www.archos.com):
• Cinema: MPEG-2 (up to DVD resolution MP/D1, 30 fps@10 Mbps)
With the above codecs, the device can play video files with the following extensions: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP
Audio Playback1 • MP3 CBR & VBR
• WMA, WMA-Pro 5.1
• WAV (PCM/ADPCM)
• AAC, AAC+ 5.13
• OGG Vorbis
• FLAC

With optional software plug-ins (downloadable on www.archos.com):
• AC3 5.1
Photo viewer4 JPEG, BMP, PNG, GIF
Subtitles Support subtitles files with .srt, .ssa, .smi, .sub extensions
Webcam Yes
Pre-installed applications • Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (a 3D car demo game), WordNewspaper, Touiteur, Fring
Interfaces • USB 2.0: Mass Storage Class (MSC)
• Micro SD (SDHC compatible) on flash version
• USB Host: Mass Storage Class (MSC) (adapter micro B/A sold separately)
• HDMI output5 (Mini HDMI / HDMI cable sold separately)
Communication protocols • WiFi (802.11 b/g/n)
• Bluetooth 2.1 EDR
Miscellaneous • Built-in speakers
• Built-in leg stand
• Built-in Microphone
• G-sensor
• Front VGA Camera
Power source • Internal: Lithium Polymer battery
• External: Power adapter/charger
Battery life • Music playback time6: up to 36 hours
• Video playback time6: up to 7 hours
• Web surfing6: up to 10 hours
Scalability • Device automatically downloads latest firmware updates when the WiFi connection is activated
• Updates can also be downloaded at www.archos.com and updated via USB mass storage
Dimensions & weight • ARCHOS 70 internet tablet Flash series: 201 x 114 x 10 mm – 300 grams / (7.91 x 4.49 x 0.43 - 11 oz)
• ARCHOS 70 internet tablet Hard Drive series: 201 x 114 x 14 mm – 400 grams / (7.91 x 4.49 x 0.55 inch – 14 oz)
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catastrop 8 yıl
Archos internet tablet 70 daha iyi özelliklere sahip ve fiyatı 275 dolar.
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Batuist 8 yıl
Bencede 300dolar bunun için oldukça pahalı.. yani bu özelliklere pahalı bir cihaz ama adamların dediğine göre maliyet odaklıymış.. :))
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umutarslan.com 8 yıl
300 pahalı değilmi? 4gb cihaz için 16gb ipad 499dolardı sanırım.usb ve hdmi olması iyi
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