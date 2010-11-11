Coby'den maliyet odaklı 7-inç Android tablet: Kyros

Coby Electronics düşük maliyetli tablet bilgisayarını duyurdu. Kyros adını taşıyan 7-inç boyutundaki tablet, Android 2.1 işletim sistemiyle geliyor ve 800MHz'de çalışan ARM1176 işlemcisinden güç alıyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip olan tablet, 256MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesiyle birlikte geliyor.

MicroSD kart desğteğiyle birlikte depolama kapasitesinin 32GB'a kadar arttırılabildiği tablet bilgisayar, kablosuz internet bağlantısı için 802.11n desteği sunuyor. Dahili hoparlörler ile birlikte USB 2.0 portuna ve HDMI konnektörüne sahip olan Coby Kyros, 3600 mAh kapasiteli pil ile 300 dolar seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.