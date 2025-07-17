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Tam Boyutta Gör ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin teknolojisinin ABD’ye bağlı denizaltı internet kablolarında kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenlemeyi oylamaya hazırlanıyor. FCC Başkanı Brendan Carr’ın yaptığı açıklamaya göre, bu adım ülkenin kritik dijital altyapısını koruma amacı taşıyor.

“Ulusal güvenlik için risk oluşturuyo”

Yeni düzenleme yalnızca ulusal güvenliğe karşı kabul edilemez risk oluşturduğu belirtilen Çinli şirketleri kapsamakla kalmayacak. Aynı zamanda bu şirketlerin ABD bağlantılı denizaltı kabloları inşa etme veya işletme lisansı almasını da zorlaştıracak. FCC’ye göre denizaltı kabloları, küresel internetin omurgasını oluşturan ve potansiyel casusluk faaliyetleri için uygun bir zemin sunan hassas altyapılar arasında yer alıyor.

FCC’nin yeni hamlesi Donald Trump'ın ilk döneminde mobil ağlarda Huawei ve ZTE gibi Çinli üreticilere yönelik başlatılan "çıkar ve değiştir" politikalarının bir uzantısı olarak görülüyor.

FCC'nin yeni düzenlemeyi 7 Ağustos'ta oylaması bekleniyor. Teklif, hem önceki düzenlemelerle tutarlılık taşıyor hem de geçtiğimiz yıl ABD merkezli telekom şirketlerini etkileyen "Salt Typhoon" siber saldırısı sonrasında altyapı güvenliğini sağlama yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.

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ABD, denizaltı kablolarında Çin teknolojisine yasak getiriyor

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