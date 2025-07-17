Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, denizaltı kablolarında Çin teknolojisine yasak getiriyor

    FCC, Çinli şirketlerin ABD’ye bağlı denizaltı internet kablolarında yer almasını yasaklamaya hazırlanıyor; hedef, altyapı güvenliğini artırmak ve casusluk riskini önlemek.

    ABD, denizaltı kablolarında Çin teknolojisine yasak getiriyor Tam Boyutta Gör
    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin teknolojisinin ABD’ye bağlı denizaltı internet kablolarında kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenlemeyi oylamaya hazırlanıyor. FCC Başkanı Brendan Carr’ın yaptığı açıklamaya göre, bu adım ülkenin kritik dijital altyapısını koruma amacı taşıyor.

    “Ulusal güvenlik için risk oluşturuyo”

    Yeni düzenleme yalnızca ulusal güvenliğe karşı kabul edilemez risk oluşturduğu belirtilen Çinli şirketleri kapsamakla kalmayacak. Aynı zamanda bu şirketlerin ABD bağlantılı denizaltı kabloları inşa etme veya işletme lisansı almasını da zorlaştıracak. FCC’ye göre denizaltı kabloları, küresel internetin omurgasını oluşturan ve potansiyel casusluk faaliyetleri için uygun bir zemin sunan hassas altyapılar arasında yer alıyor.

    FCC’nin yeni hamlesi Donald Trump'ın ilk döneminde mobil ağlarda Huawei ve ZTE gibi Çinli üreticilere yönelik başlatılan "çıkar ve değiştir" politikalarının bir uzantısı olarak görülüyor.

    FCC'nin yeni düzenlemeyi 7 Ağustos'ta oylaması bekleniyor. Teklif, hem önceki düzenlemelerle tutarlılık taşıyor hem de geçtiğimiz yıl ABD merkezli telekom şirketlerini etkileyen "Salt Typhoon" siber saldırısı sonrasında altyapı güvenliğini sağlama yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gemi makineleri işletme mühendisliği maaş en iyi gözlük camı markaları koç anadolu bursiyerleri sce motor nedir idefix güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum