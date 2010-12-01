Coby'den Telechips işlemcili Android tablet

Elektronik üreticisi Coby, düşük maliyetli yeni Android tabletini duyurdu. Kyros markalı tablet, 7-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekranla geliyor. Piyasadaki benzer modellerden farklı olarak işlemci olarak Qualcomm veya Freescale gibi daha bilindik firmaların ARM tabanlı çözümleri yerine Telechips firmasının 800MHz'de çalışan TTC8902 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 4GB dahili depolama kapasitesine ek olarak microSD kart desteği de sunuyor.

Kablosuz internet erişimi için 802.11g desteği sunan Coby Kyros, aynı zamanda USB 2.0 ve HDMI portlarına da sahip. İşletim sistemi olarak Eclair kod adlı Android 2.1 ile sunulan sunulan tablet bilgisayar, ihtiyaç duyduğu gücü 3200 mAh kapaisteli pilden sağlıyor ve 250 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile geliyor.