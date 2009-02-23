Colorful özel tasarımlı GeForce 9800GT modelini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde özel tasarımlı GeForce 9600GT modelini duyuran Uzakdoğu kökenli donanım üreticilerinden Colorful, ürün gamına GeForce 9600GT'ye benzer bir şekilde yine özel tasarımlı olan fakat bu sefer daha yükseke performanslı GeForce 9800GT modelini temel alan yeni bir kart ekliyor. Nvidia'nın önümüzdeki günlerde GeForce GTS 240 olarak yeniden isimlendirmeyi planladığı GeForce 9800GT üzerine kurulan yeni model özellikle Kırmızı renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile öne çıkarken referans tasarımlı modele kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Colorful'un tam ismi GF9800GT 512M DDR3 H10 V2 olan yeni ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellekle donatılan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni model, Nvidia'nın son dönemde adeta üzerlerine titrediği PhysX ve CUDA gibi teknolojilere de destek veriyor. Çift DVI ve HDMI konnektörü ile donatılan kartın saat hızları ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör