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Colorful özel tasarımlı GeForce 9800GT modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful özel tasarımlı GeForce 9800GT modelini kullanıma sunuyor
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Geçtiğimiz günlerde özel tasarımlı GeForce 9600GT modelini duyuran Uzakdoğu kökenli donanım üreticilerinden Colorful, ürün gamına GeForce 9600GT'ye benzer bir şekilde yine özel tasarımlı olan fakat bu sefer daha yükseke performanslı GeForce 9800GT modelini temel alan yeni bir kart ekliyor. Nvidia'nın önümüzdeki günlerde GeForce GTS 240 olarak yeniden isimlendirmeyi planladığı GeForce 9800GT üzerine kurulan yeni model özellikle Kırmızı renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile öne çıkarken referans tasarımlı modele kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Colorful'un tam ismi GF9800GT 512M DDR3 H10 V2 olan yeni ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellekle donatılan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni model, Nvidia'nın son dönemde adeta üzerlerine titrediği PhysX ve CUDA gibi teknolojilere de destek veriyor. Çift DVI ve HDMI konnektörü ile donatılan kartın saat hızları ise henüz açıklanmadı.

Colorful özel tasarımlı GeForce 9800GT modelini kullanıma sunuyor
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N-0NE 10 yıl
Soğutma bloku güzel ama renk seçimi ve fan yerleşimi çok kötü olmuş :(
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Fanı pek soğutacakmış gibi gelmedi bana. İki tane bakır boru koymakla da olmuyor bu işler. Ben Zotac 9800 GT Amp kullanıyorum kesinlikle bundan daha kaliteli ve sağlam bir duruşa sahip. Kaldı ki çıkalı nerdeyse 1 sene olacak Zotac'ın.
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yanng 10 yıl
colorful ismi çok güven vermiyor gerçekten ama gayet güzel kartlar çıkartıyorlar...
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_Berk__ 10 yıl
hiç güzel değilmiş :D bişeye benzio sandım:D
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ak7 10 yıl
bu ne iiyyğğğğ :p
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hunter06 10 yıl
colorful markası yeni galiba boya kalemi markası gibi


kırmızı renk güzel olmuş şık bir kart ama o kablo ne işe yarıyor
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max975 10 yıl
kutusuna bak kartını al.
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