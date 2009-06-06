Computex 2009: Biostar ATOM 330 işlemcili anakart hazırladı

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TPower serisi yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan Biostar, Computex 2009 fuarında, en son yeniliklerini katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın yeni ürünleri arasında en dikkat çekici çözümlerden biri de nettop olarak bilinen ve oturma odalarını hedef alan maliyet odaklı mini-bilgisayarları hedef alan Atom 330 işlemcili Micro-ATX anakart oldu. Firmanın yeni modeli adında anlaşılabileceği üzere Intel platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alıyor.

Intel 945 yonga setini kullanan ve pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde iki adet DDR2 bellek slotu bulunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in GMA 950 entegre grafik çipini de üzerinde barındıran anakartta ayrıca dört adet SATA-II konnektörü, 10/100 ethernet ve 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara da yer verilmiş. 1x PCI, 1x PCIex1 ve 1 adet te PCIe x16 slotuna sahip olan Bisotar Atom 330 anakrtı renkli tasarımıyla dikkat çekerken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.