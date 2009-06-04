Computex 2009: EVGA yeni anakartı X58 SLI LE'yi duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, yüksek performanslı ekran kartlarıyla elde ettiği başarıyı anakart pazarında da tekrarlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam eden firma, Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli yeni anakartını duyurdu. Firmanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı X58 anakart olarak lanse edilen X58 SLI LE modeli, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Intel'in Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıdığı pasif soğutmalı anakart ayrıca 4 adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve hem Crossfire X hem de SLI teknolojilerine destek veriyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak bir PCI bir de PCIe x1 slotuyla geleek olan X58 SLI LE'de ayrıca 6x SATA-II konnektörü bulunuyor.

Profesyoneller düşünülerek hazırlanan EVGA VDroop kontrol, EVGA EZ Voltage ve EVGA E-LEET gibi özelliklere destek veren ve üzerinde DeBUG butonu da bulunan X58 SLI LE'nin 239.99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.