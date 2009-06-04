Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2009: EVGA yeni anakartı X58 SLI LE'yi duyurdu

9 yıl
8,6b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Computex 2009: EVGA yeni anakartı X58 SLI LE'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, yüksek performanslı ekran kartlarıyla elde ettiği başarıyı anakart pazarında da tekrarlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam eden firma, Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli yeni anakartını duyurdu. Firmanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı X58 anakart olarak lanse edilen X58 SLI LE modeli, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Intel'in Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıdığı pasif soğutmalı anakart ayrıca 4 adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve hem Crossfire X hem de SLI teknolojilerine destek veriyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak bir PCI bir de PCIe x1 slotuyla geleek olan X58 SLI LE'de ayrıca 6x SATA-II konnektörü bulunuyor.

Profesyoneller düşünülerek hazırlanan EVGA VDroop kontrol, EVGA EZ Voltage ve EVGA E-LEET gibi özelliklere destek veren ve üzerinde DeBUG butonu da bulunan X58 SLI LE'nin 239.99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hzrcn 9 yıl
Testler gelmeden bişey söylemek bence erken.. Max bclk nb freq testlerini şimdiden merak ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 9 yıl
Simsiyah ya, süper duruyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 9 yıl
Çok güzel kart.
EVGA yı getiren yokmu türkiye'ye?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 9 yıl
beğenmedim cuvutmış evga tek renk olmamiş ve kaslı fln değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaReTTa_99 9 yıl
Nehalem ve SLI için biçilmiş kaftan. Nehalem tercihim kesinlikle SLI üzerine kurulu olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 9 yıl
aynı anakart icin burda en az 350$ cekerler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobo. 9 yıl
Siyahın asaletinde son nokta...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
EVGA'ya göre biraz ucuzlamış sanki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Porno Graffitti 9 yıl
Hem CF hemde SLI destekli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
çok super gorunuyor, bi de asus gibi uzerine beyaz led koydularsa çalışırken çok şık durur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
razorc 9 yıl
sonuçta evga! tabiki hertarafından kailte ve karizma akıyo bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 9 yıl
Çok kalite duruyo anakart...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8551 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
evga, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Computex 09: ASUS Standı 9 yıl Computex 09: Sapphire Standı 9 yıl Computex 09: Avermedia Standı 9 yıl Computex 09: ECS Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim