Computex 2009: Shuttle, VIA Nano işlemcili mini anakartını gösteriyor

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SFF segmentinin iddialı oyuncularından birisi olan mini bilgisayar üreticisi Shuttle, Computex 2009 fuarında katılımcılara en yeni sistemlerini ve bu sistemlerinde kullandığı/kullanacağı kompakt tasarımlı anakartlarını gösteriyor. Firmanın yeni anakart tasarımları arasında en dikkat çekici olanlarından birisi de VIA Nano işlemcili FM261 modeli.

Shuttle'ın bazı sistemlerinde kullanmaya başlayacağı FM261 kod adlı yeni anakart üzerinde VIA'nın Nano L2200 işlemcisi kullanılıyor. Yonga seti olarak yine bir VIA çözümü olan VX8800 çözümünün kullanıldığı anakart, katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunan FM261 üzerinde yine VIA tarafından tasarlanan entegre grafik işlemci de yer alıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan Shuttle FM261 üzerinde ayrıca iki SATA ve bir PCI slotu bulunuyor. FM261'in kullanıldığı yeni Suttle SFF bilgisayarların önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.