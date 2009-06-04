Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2009: Sparkle Calibre X265 modelini gösteriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Computex 2009: Sparkle Calibre X265 modelini gösteriyor
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son kullanıcılar arasında özellikle Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartları ile tanınan Sparkle, Computex 2009 fuarında ürün gamındaki en iddialı ve yeni modlelerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın katılımcıların beğenisine sunduğu kartlar arasında dikkat çekici olanlardan biri de Calibre X265 modeli. GeForce GTX 260 tabanlı olan ekran kartına Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 55nm GT200b GPU'su güç veriyor. Calibre serisine özel, çifta fanlı gelişmiş bir soğutucu ile desteklenen kartın, referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan Sparkle Calibre X265'in grafik işlem birimi 666MHz'de, bellekleri 2248MHz'de ve paralel işlemcileri de 1476MHz'de çalışıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896M GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca CUDA ve PhysX gibi Nvidia'nın büyük önem verdiği ve özellikle son dönemde ciddi yatırım yaptığı teknolojilerle de uyumlu olan Calibre 265 destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyor.HDMI versiyonu da bulunan kart performansın yanında tasarımı da özel ekran kartı almak isteyenleri hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rcc4 10 yıl
Elimde Zotacin GTX 260 karti bulunmakta.
GPU-z
img36.imageshack.us/...
X265 bu karti SLI yapablyrm acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobo. 10 yıl
Kartın görünümü ve soğutması süper olmuş. Ee sonuçta kalibre..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krak3n 10 yıl
Benim karta benziyor bayağı.Çok hoş ve etkili bir soğutmaya benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Kartın görünümü güzel. Soğutma da etkili gibi duruyor. Kuyumcu vitrini seyrediyormuş hissi verdi bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 10 yıl
kartın sğutması değişince model isminin değiştiği başka bir olay varmı?(GTX260=>X265)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
özelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +76 sepulturgay +63 Bay Robot +62 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +34 Askaparta +29 Johan Elmander +27 Wi Fi +25 oly1786 +23 damn2u +23
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14715 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, kullanıcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: ASUS Standı 10 yıl Computex 09: Sapphire Standı 10 yıl Computex 09: Avermedia Standı 10 yıl Computex 09: ECS Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Blasphemous [PS4 Ana Konu] [2D-Dark
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim