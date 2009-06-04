Computex 2009: Sparkle Calibre X265 modelini gösteriyor

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son kullanıcılar arasında özellikle Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartları ile tanınan Sparkle, Computex 2009 fuarında ürün gamındaki en iddialı ve yeni modlelerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın katılımcıların beğenisine sunduğu kartlar arasında dikkat çekici olanlardan biri de Calibre X265 modeli. GeForce GTX 260 tabanlı olan ekran kartına Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 55nm GT200b GPU'su güç veriyor. Calibre serisine özel, çifta fanlı gelişmiş bir soğutucu ile desteklenen kartın, referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan Sparkle Calibre X265'in grafik işlem birimi 666MHz'de, bellekleri 2248MHz'de ve paralel işlemcileri de 1476MHz'de çalışıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896M GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca CUDA ve PhysX gibi Nvidia'nın büyük önem verdiği ve özellikle son dönemde ciddi yatırım yaptığı teknolojilerle de uyumlu olan Calibre 265 destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyor.HDMI versiyonu da bulunan kart performansın yanında tasarımı da özel ekran kartı almak isteyenleri hedefliyor.