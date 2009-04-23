Connect3D'nin Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı

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AMD-ATi'nin merakla beklenen yeni ekran kartı Radeon HD 4770 için geri sayım başladı. Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü grafik kartı çözümü olarak lanse edilmesi beklenen ve 99$ seviyesinde liderliğe oynayacağı iddia edilen RV740 tabanlı yeni ekran kartı için HIS'den sonra Connect3D firmasının hazırladığı model de gün ışığına çıktı. Belirttiğimiz gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı sahip olduğu özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Bellek veri yolu desteği 128-bit olarak belirlenen ekran kartı 640x paralel işlem birimi ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan ekran kartı saat hızları açısından AMD-ATi'nin referans değerlerini koruyor. Soğutucu olarak dikkat çekici bir şekilde HIS'ın modeliyle aynı çözümü kullanan ekran kartı, üçüncü jenerasyon DirectX 10.1 ve ikinci jenerasyon GDDR5 desteği sunuyor ayrıca destek veren anakartlarda Crossfire X olanağı da tanıyor.

Connect3D'nin satışına önümüzdeki hafta başlanacağı belirtilen Radeon HD 4770 tabanlı yeni ekran kartının 100$ altı fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.