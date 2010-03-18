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Cowon yeni medya oynatıcısı J3'te AMOLED ekran kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,4b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cowon yeni medya oynatıcısı J3'te AMOLED ekran kullanıyor
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Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının iddialı isimlerinden Cowon bir süredir J3 isimli yeni modeli üzerinde çalışıyor. Firma hayranları tarafından merak beklenen yeni medya oynatıcısına ait detaylar netleşmeye başladı. Gelen yeni bilgilere göre J3 modelinde Cowon, 3.3-inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanıyor. Bilindiği üzere AMOLED ekranlar geleneksel ekrankara daha keskin görüntü ve daha canlı renkler vaad ediyor. 480 x 272 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı belirtilen Cowon J3, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere muhtemelen üç farklı kapasite seçeneği ile pazara sunulacak.

Entegre akselometre ile yatak ve dikey ekran modlarına otomatik olarak geçiş yapabilecek Cowon J3'ün diğer özellikleri arasında Bluetooth ve TV çıkışı gibi detaylara yer verildiği belirtiliyor. Ekran görüntüsüne göre entegre kameraya sahip olacağı da konuşulan ancak bu konuda henüz net bir bilgi bulunmayan J3'ün DMB TV alıcısına sahip olması muhtemel görünüyor. Fotoğraf ve döküman görüntüleme özellikleriyle gelecek olan J3 daha yüksek depolama kapasitesi için bellek kartı slotunu da bünyesinde barındıracak ancak öte taraftan WiFi donanımlı olup olmayacağı hâlâ belirsiz.

Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Cowon J3'ün henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaşlar ; türkiyede nasıl temin edebiliriz bu j3 ü ?
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Titanium 9 yıl
ben temin edebilirim isterseniz. pm veya e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz.
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaşlar ; türkiyede nasıl temin edebiliriz bu j3 ü ?
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaşlar ; türkiyede nasıl temin edebiliriz bu j3 ü ?
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaşlar ; türkiyede nasıl temin edebiliriz bu j3 ü ?
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drserk 9 yıl
wi fi olmazsa s9'a göre çok bi yenilik olmaz gibi ama..merakla bekliyorum..
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helsloot 9 yıl
ses çipini değiştirmişse alırım
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helsloot 9 yıl
vay yavrum vayyy


J3 alacaz o zaman s9'u satıp


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