Creative de tablet bilgisayar pazarına giriyor, işte ilk modeller!

Uzunca bir süredir sesi soluğu çıkmayan Creative, tablet bilgisayar pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Başta ses kartları olmak üzere taşınabilir medya oynatıcıları, ses sistemleri ve oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Creative, ZiiO serisi altında sunacağı tablet bilgisayarlarda, kendi geliştirdiği donanım platformunu kullanacak. Sahibi olduğu ZiiLabs tarafından geliştişrilen ARM tabanlı ZMS-08 işlemcisini kullandığı, 7-inç ve 10-inç boyutunda iki model hazırlayan Creative, özellikle çoklu ortam deneyimi konusunda iddialı olmayı planlıyor. İşletim sistemi olarak Eclair kod adlı Android 2.1'i kullanan tabletler arasındaki temel farkı ekran çözünürlüğü oluşturuyor.

Her ikisi de resesif ekran kullanan tabletlerden 7-inç boyutundaki model 480 x 800 piksel çözünürlüğünü, 10-inç boyutundaki model ise 1024 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor. X-Fi ses teknolojisine sahip olan yeni tabletlerden 7-inç boyutundaki model 207.4 × 133x13, 7mm boyutlarında ve 400 gram ağırlığındayken, 10-inç boyutundaki modelin ise 262 × 173x13, 7mm boyutlarında ve 650 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilen tabletler, microSD kart slotu ile 32GB'a kadar bellek artırımına olanak tanıyorlar. Kablosuz internet erişimi için 802.11g WiFi desteği sunan yeni tabletler, miniUSB portu, 3.5mm kulaklık girişi ve akselometre gibi detaylar sahip olan ZiiO serisi yeni tabletlerin modeline göre 229 Avro ile 319 Avro arasında değişen fiyatlarla Aralık ayında satışa sunulmaları bekleniyor.