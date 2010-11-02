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Creative de tablet bilgisayar pazarına giriyor, işte ilk modeller!

8 yıl
18,8b
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative de tablet bilgisayar pazarına giriyor, işte ilk modeller!
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Uzunca bir süredir sesi soluğu çıkmayan Creative, tablet bilgisayar pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Başta ses kartları olmak üzere taşınabilir medya oynatıcıları, ses sistemleri ve oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Creative, ZiiO serisi altında sunacağı tablet bilgisayarlarda, kendi geliştirdiği donanım platformunu kullanacak. Sahibi olduğu ZiiLabs tarafından geliştişrilen ARM tabanlı ZMS-08 işlemcisini kullandığı, 7-inç ve 10-inç boyutunda iki model hazırlayan Creative, özellikle çoklu ortam deneyimi konusunda iddialı olmayı planlıyor. İşletim sistemi olarak Eclair kod adlı Android 2.1'i kullanan tabletler arasındaki temel farkı ekran çözünürlüğü oluşturuyor.

Her ikisi de resesif ekran kullanan tabletlerden 7-inç boyutundaki model 480 x 800 piksel çözünürlüğünü, 10-inç boyutundaki model ise 1024 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor. X-Fi ses teknolojisine sahip olan yeni tabletlerden 7-inç boyutundaki model 207.4 × 133x13, 7mm boyutlarında ve 400 gram ağırlığındayken, 10-inç boyutundaki modelin ise 262 × 173x13, 7mm boyutlarında ve 650 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilen tabletler, microSD kart slotu ile 32GB'a kadar bellek artırımına olanak tanıyorlar. Kablosuz internet erişimi için 802.11g WiFi desteği sunan yeni tabletler, miniUSB portu, 3.5mm kulaklık girişi ve akselometre gibi detaylar sahip olan ZiiO serisi yeni tabletlerin modeline göre 229 Avro ile 319 Avro arasında değişen fiyatlarla Aralık ayında satışa sunulmaları bekleniyor.

Creative de tablet bilgisayar pazarına giriyor, işte ilk modeller!
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Creative de tablet bilgisayar pazarına giriyor, işte ilk modeller!
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OverClocK1ng 8 yıl
Creative Infre gellmiş geçmiş en berbat CD-ROM olup berbatlığıyla da en ünlüsüdür...
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darkaura 8 yıl
o modelden sonra cd-rom isini biraktilar zaten.
acikcasi sorunsuz problemsiz bir creative urunu hala gormus degilim.
bu yuzden tum urun guruplarindan tek tek cekildiler ya.
bir tek ses sistemleri kaldi. ondada cok iyi olduklari icin insanlar sorunlarina nazlarina katlaniyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Bende Cd-rom'u vardı uzaktan kumandalı :) CD-rom'umla fareyi bile kumanda ediyordum ama çoğu CD'yi okutamıyordum :D
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darkaura 8 yıl

DH Misafiri

Bende Cd-rom'u vardı uzaktan kumandalı :) CD-rom'umla fareyi bile kumanda ediyordum ama çoğu CD'yi okutamıyordum :D


bendede vardi. iyi cd okumazdi ama guzel egelenceydi. onla az kisiyi keklememisimdir.
hele bir tanesini mouseun ses kontrollu olduguna baya baya inandirmistim.
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darkaura 8 yıl
creative vaktiyle ekran kartindan cd-rom'a herseyi ureten bir firmaydi. hepsindede imaji olan farkli bir seyler cikarabiliyordu.
her urunu ayri ayri rezil edip batirdilar. artik varsa bile turkiyede ses kartindan baska urununu gormuyorum. ses kartinda gercekten iyiler ama ondada oyle sorunlar oyle surucu problemleri cikariyorlarki, bu kadar naza ancak en yuksek ses kalitesi pesinde olanlar katlaniyor.
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the enemy 8 yıl
sadece haberi çıkıyor malesef, hani zii trinity gelemedi hala ?
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Kenshi 8 yıl
Rakipleri karşısında ezilir muhtemelen. Ses üzerine devam etmesi daha iyi olur.
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yc#1 8 yıl
HDMI da konulsa cihazın albenisi artar.
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Batuist 8 yıl
creative tek kuruş para vermem..
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Rey Leon 8 yıl
tablet cıkaracağına gitsin ses kartlarına sürücü cıkarsın
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murdocklawless 8 yıl
yine dandik şeyler adı sayesinde pahalı satacaksa anca gider diyorum.
hiç sevmediğim firmalardan birisi apple, biride bu creative.
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