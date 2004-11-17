Creative Zen Micro 5 GB

Creative bugün (17/11/2004) beklenen Zen Micro player ın resmi tanıtımını Singapur da gerçekleştirdi. Creative'in kuruluş yıl dönümü nedeni ilede ayrı bir önem taşıyan Zen Micro, firmanın 2005 yılında kendisinden çok şey beklediği bir ürün.

Creative Zen Micro sabit disk taşıyan müzik çalıcılar katogorisinde. Cihaz sahip olduğu 5 GB kapasite sayesinde 2.500 adet 64 kbps da sıkıştırılmış WMA formatında şarkı veya 1.200 adet 128 kbps da sıkıştırılmış MP3 formatında şarkı depolayabilmekte. Zen Micro ayrıca FM radyo ve ses kaydedici özelliklerinide içinde barındırmakta.

Tam Boyutta Gör

Creative Zen Micro, değiştirilebilir 10 farklı ön panele sahip, böylece kullanıcılar cihazı zevklerine göre özelleştirebiliyorlar. Gerçi bu fazla önemli bir özellik olmasada Nokia telefonlarla hayatımıza giren değiş tokuş kapak kavramının en büyük artısı cihazın çizilen ve eskiyen kasasını çok az bir harcama ile değiştirebilmemiz. Zen Micro da sadece ön panel değişsede yinede düşünülmüş ince bir ayrıntı.

Zen Microda şoklara ve sarsıntılara karşı müzik atlamalarını önlemek üzere 2 dk lık ön bellek bulunuyor. Böylece arabada veya koşu esnasında müzik zevkinden ödün vermemiş oluyorsunuz. MP3, WMA ve WAV formatlarını çalabilen cihaz jukebox programı ile senkronize olabiliyor ve adres defteri, takvim ve yapılacaklar listesi gibi bilgileri içerisinde barındırabiliyor. Bu tip bilgileri kayır edip sonradan görüntüleme özelliği her ne kadar insanların ayrılmaz parçası olan cep telefonlarının hepsinde bulunsada bir müzik çalarda da olması güzel birşey en azından cep telefonuzu kapatmanız gereken alanlarda devamlı ulaşabileceğiniz bir adres defteri ve takvim fena olmaz.

Zen Micro bir çok aksesuarla birlikte pazara sunuluyor. Araba şarjlarından yedek pillere, taşıma çantalarına kadar bir çok ürün tüketicinin beyenisine sunulacak.

.

Creative gelecek sene dünya genelinde müzik çalar satışlarının 30 milyon üniteden 60 milyon üniteye çıkacağını hesaplıyor ve pazar payını %40 arttırmayı hedefliyor. Creative yılın başlangıcında ayda 200.000 Zen Micro satışı, yılın yarısından sonra ise bu sayıyı ayda 400.000 Micro Zen satışına çıkarmayı planlıyor. Anlaşılan gelecek sene Creative piyasanın agrasif oyuncusu olacak.

2005 yılı müzik çalar piyasası için çok haraketli geçecek zira Apple firmasının yakaladığı büyük başarıdan sonra Microsoft da bu sektör için çalışmalar yaptığını duyurmuştu. Sony gibi müzik devinide unutmamak lazım her yaptığı taşınabilir cihazda özellikle müzik çalar özelliklerini ön planda tutan firma 2005 yılında Creative in ciddi rakiplerinden olacak.

Cihazın fiyatı yaklaşık olarak 280$ civarında. Ayrıca Creative Zen Micronun 2+1 ve taşınabilir Sterio müzik sistemlerine bağlanabilmesi içinde kullanıcıya ara bağlantılar sunmakta.

http://reviews.cnet.com/Creative_Zen_Micro__5GB__black_/4505-6490_7-31151919.html