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D-Link'den 5 sürücülü ve 7.5TB kapasiteli yeni NAS çözümü; DSN-1100

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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D-Link'den 5 sürücülü ve 7.5TB kapasiteli yeni NAS çözümü; DSN-1100
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Ağ çözümleri ve iletişim teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden birisi olan D-Link ürün gamına 5 sürücülü kullanım için tasarlanan ve toplamda 7.5TB'lık kapasite kullanımına olanak tanıyan yeni ağ depolama sistemini (NAS) duyurdu. Çok bilgisayarlı ofis veya ilgili diğer çalışma ortamlarında içerik paylaşımını oldukça kolaylaştıran ağ depolama çözümlerine olan ilgi her geçen gün biraz daha artarken firmalar da potanisyelini ortaya koyan pazardan daha fazla pay kapabilmenin planlarını yapıyorlar.

D-Linl'in kullanıma sunduğu DSN-1100 isimli ağ depolama sistemi, 3.5" boyutundaki kapasitesi 1.5TB'a kadar olan sabit disklerle kullanılabiliyor. Toplamda 7.5TB'lık depolama alanı sunabilen NAS çözümü IP-SAN cihaz yönetim paketiyle sürücülerin kontrolüne olanak tanırken, gömülü güvenlik sunucusu, kullanıcıların kendi depolama cihazlarını uzaktan kontrol ve konfigüre edebilmelerine olanak tanıyor.

Sahip olduğu dahili 10-gigabit iSCSI yongada sistem çözümüyle saniyede 80,000 input/outputs işlemi gerçekleştirebilen NAS, ayrıca ağ ve depolama fonksiyonlarını da tek bir yonga üzerinden gerçekleştirmiş oluyor. Dört adet 1 Gigabit portuna sahip olan sistem, IEEE 802.3ad Link Aggregate Groups (LAG) desteği de sunarak bant genişliğinin paylaşımı noktasında kolaylık sağladığı ayrıca RAID - 0, 1, 1+0 ve 5 kurulumlarına da destek verdiği belirtiliyor.

200 Watt'lık dahili güç kaynağına sahip olan DSN-1100, harici güç kesildiğinde dahi entegre pili sayesinde 72 saat boyunca serviste kalmaya ve hizmet vermeye devame diyor. D-Link'in yurt dışında satışına başladığı, gelişmiş özellikleriyle öne çıkan 5 sürücülü yeni ağ depolama sisteminin fiyatı ise 1800$ olarak belirlenmiş.


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Vuze 10 yıl
d-link ag ürünlerinde başarılı bir firma böle bir üründe başarısını koruyabilecekmi beklemedeyiz
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max975 10 yıl
bakalım bu krizde ne kadar satacak.
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pillout 10 yıl
Her evin ihtiyacı.. Ama sadece 5 disk yeter mi diye de düşünüyor insan.
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artiery 10 yıl
bu sadece depolama ürünü arkadaşlar içinde hdd yok bunun bu arada 5 adet ssd içinde olduğunu nerden çıkardınız ( hiç 1,5 tb ssd gördünüz müki dünyada daha 256 gb lık modeller yeni yeni çıkıyor oda ayrı bir konu zaten ) anlayamadım doğrusu bu sadece boş kutu fiyatı 1800 dolar her yuvadan 1,5 tb destegi var sadece içinde birşey yok yani bu kutunun ....
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JrMaster 10 yıl
1800$ olarak belirlenmiş.
bence gayet uygun 5 ssd 7,5tb
ssd fiyatlarından haberdarmısınız :))
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tolgaciik 10 yıl
Fiyat biraz yüksek gibi geldi..
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