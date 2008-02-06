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Dell'den yeni bir oyuncu bilgisayarı; XPS 630 geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,1b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük hazır bilgisayar üreticilerinden biri olan Dell, kısa bir süre içerisinde yeni oyuncu bilgisayarını kullanıma sunmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl satın aldığı Aienware firmasının da katkısı ile özelleştirilmiş ve oyuncu odaklı PC üretimine hız veren firmanın hazırladığı yeni bilgisayarı XPS 630 hakkında şu an için firmanın yayınladığı görsel dışında herhangi bir extra materyal bulunmuyor. Orta segmentte konumlandıırlması beklenen yeni oyuncu bilgisayarı tahmin edebileceğiniz gibi muhtemelen Intel platformunu kullanacak. Kısa bir süre içerisinde anons edilmesi beklenen ürünün fiyatı ve kesin çıkış tarihi ile birlikte teknik özellikleri de henüz açıklanmış değil.
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emretemelkuran 11 yıl
langaroz gibi notebook notebook demeye bin şahit.
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Sp|ExtremE 11 yıl
kasa süper olacak gibi görünüyor
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pcpratik_editor 11 yıl
Bende Laptop için aşırıya kaçılmaması taraftarıyım...
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max975 11 yıl
Kasa güzelde içindekiler ve fiyat ne
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Trecc11 11 yıl
ya orta segment içinde olsa pahalı olur bence birde dell'in kasaları cok güzel oluyor ayrıyetten satılsa almak isterim

ya bi kaç kasa resmi eklıcektım ama eklıyemıyorum alttakı yazı yazıyor

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bu bendemı böle yoksa herkesdemı bole

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Albatros83 11 yıl
Kasanın ön görüntüsü çok güzel transformers gibi duruyor.
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Ixion 11 yıl

Orjinalden alıntı: tımestop

ya orta segment içinde olsa pahalı olur bence birde dell'in kasaları cok güzel oluyor ayrıyetten satılsa almak isterim

ya bi kaç kasa resmi eklıcektım ama eklıyemıyorum alttakı yazı yazıyor

Bu özellik ya kapalı yada erişim izniniz yok.Eğer üye olarak girmediyseniz lütfen foruma üye olup tekrar deneyiniz.

bu bendemı böle yoksa herkesdemı bole




su anda bende de aynı yazı var

buna verilecek paraya 2 tane extreme sistem toplanı r

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