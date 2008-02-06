Dell'den yeni bir oyuncu bilgisayarı; XPS 630 geliyor

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Dünyanın en büyük hazır bilgisayar üreticilerinden biri olan Dell, kısa bir süre içerisinde yeni oyuncu bilgisayarını kullanıma sunmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl satın aldığı Aienware firmasının da katkısı ile özelleştirilmiş ve oyuncu odaklı PC üretimine hız veren firmanın hazırladığı yeni bilgisayarı XPS 630 hakkında şu an için firmanın yayınladığı görsel dışında herhangi bir extra materyal bulunmuyor. Orta segmentte konumlandıırlması beklenen yeni oyuncu bilgisayarı tahmin edebileceğiniz gibi muhtemelen Intel platformunu kullanacak. Kısa bir süre içerisinde anons edilmesi beklenen ürünün fiyatı ve kesin çıkış tarihi ile birlikte teknik özellikleri de henüz açıklanmış değil.