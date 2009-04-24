DFI, P55 yonga setli LanPart UT serisi anakartını gösterdi

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Core i7 ailesiyle en hızlı işlemci çözümlerine sahip olan Intel, AMD'nin Phenom II serisiyle yakaladığı fiyat/performans başarımını kullanıma sunacağı Nehalem tabanlı Core i5 serisi işlemcilerle geçmeyi hedefliyor. Yılın ikinci yarısında anons edilecek LGA1156 formundaki Core i5 serisi yeni nesil işlemciler için Intel, P55 yonga setini de hazırlıyor. Firmanın tek çip tasarımına sahip olan P55 yonga setiyle ilgili olarak anakart üreticilerinin çalışmaları ilk defa geçtiğimiz ay Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında gün ışığına çıktı. LanParty serisi hız aşırtma başarımı yüksek anakartlarıyla tanınan DFI, P55 yonga setini taşıyan ikinci anakartını da gösterdi.

Geçtiğimiz ay içerisinde P55 yonga setli DK P55-T3eH6 modelini kameraların önüne çıkaran firma, LANParty UT serisi dahilinde hazırlanan P55 yonga setli ikinci anakartının erken mühendislik örneğini de gösterdi. Bilindiği üzere Core i5 serisi işlemciler Core i7 jenerasyonunda farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar dolayısıyla P55 yonga setli anakartlarda da X58 yonga setli çözümlerden farklı olarak 6 yerine 4 adet DDR3 DIMM slotu bulunacak. DFI'ın güçlü bir görünüme sahip olan yeni anakartı üzerinde üç adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisi destekleniyor.

DFI'ın dijital PWM tasarımına sahip olan yeni anakartında farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8 adet SATA-II konnektörü yer alıyor. Ek olarak eSATA portuna da sahip olduğu belirtilen DFI LANParty UT P55, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü, güç-reset butonlarına ve DeBUG LED'e sahip olan anakart ayrıca yer verilen flash slotuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Hız aşırtma için çok sayıda ince ayar bölümüne sahip özel BIOS ile gelmesi beklenen anakart üzerinde ses yongası bulunmuyor yani bu modelde de DFI ses desteğini harici bir kart ile sağlayacak. Çift Gigabit Ethernet desteği sunan kart ayrıca FireWire bağlantısına da sahip.

Flame Freezer soğutucusu ile birlikte satılacağı belirtilen P55 yonga setli DFI LANParty UT P55'in yılın ikinci yarısında gelmesi beklenirken fiyatı için henüz bir bilgi bulunmuyor.

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