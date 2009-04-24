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DFI, P55 yonga setli LanPart UT serisi anakartını gösterdi

10 yıl
8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI, P55 yonga setli LanPart UT serisi anakartını gösterdi
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Core i7 ailesiyle en hızlı işlemci çözümlerine sahip olan Intel, AMD'nin Phenom II serisiyle yakaladığı fiyat/performans başarımını kullanıma sunacağı Nehalem tabanlı Core i5 serisi işlemcilerle geçmeyi hedefliyor. Yılın ikinci yarısında anons edilecek LGA1156 formundaki Core i5 serisi yeni nesil işlemciler için Intel, P55 yonga setini de hazırlıyor. Firmanın tek çip tasarımına sahip olan P55 yonga setiyle ilgili olarak anakart üreticilerinin çalışmaları ilk defa geçtiğimiz ay Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında gün ışığına çıktı. LanParty serisi hız aşırtma başarımı yüksek anakartlarıyla tanınan DFI, P55 yonga setini taşıyan ikinci anakartını da gösterdi.

Geçtiğimiz ay içerisinde P55 yonga setli DK P55-T3eH6 modelini kameraların önüne çıkaran firma, LANParty UT serisi dahilinde hazırlanan P55 yonga setli ikinci anakartının erken mühendislik örneğini de gösterdi. Bilindiği üzere Core i5 serisi işlemciler Core i7 jenerasyonunda farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar dolayısıyla P55 yonga setli anakartlarda da X58 yonga setli çözümlerden farklı olarak 6 yerine 4 adet DDR3 DIMM slotu bulunacak. DFI'ın güçlü bir görünüme sahip olan yeni anakartı üzerinde üç adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisi destekleniyor.

DFI'ın dijital PWM tasarımına sahip olan yeni anakartında farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8 adet SATA-II konnektörü yer alıyor. Ek olarak eSATA portuna da sahip olduğu belirtilen DFI LANParty UT P55, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü, güç-reset butonlarına ve DeBUG LED'e sahip olan anakart ayrıca yer verilen flash slotuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Hız aşırtma için çok sayıda ince ayar bölümüne sahip özel BIOS ile gelmesi beklenen anakart üzerinde ses yongası bulunmuyor yani bu modelde de DFI ses desteğini harici bir kart ile sağlayacak. Çift Gigabit Ethernet desteği sunan kart ayrıca FireWire bağlantısına da sahip.

Flame Freezer soğutucusu ile birlikte satılacağı belirtilen P55 yonga setli DFI LANParty UT P55'in yılın ikinci yarısında gelmesi beklenirken fiyatı için henüz bir bilgi bulunmuyor.

DFI, P55 yonga setli LanPart UT serisi anakartını gösterdi
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DFI, P55 yonga setli LanPart UT serisi anakartını gösterdi
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DFI, P55 yonga setli LanPart UT serisi anakartını gösterdi
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sertacaygun 10 yıl
Huzur_02 : Sapphire Pure 790FX'e bak; DFI'ın üretimi bir kart. Bir kablo ile anakarta bağlanan se skartı koyuyorlar kutu içeriğine. Öyle olacak yine galiba...
Bu arada; Ram yuvalarının yanındaki yuva ve tek köprü (kuzey+güney) ilginçime geldi...
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NEO_DRACULA 10 yıl
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Huzur_02 10 yıl
Neden onboard Ses kartı koymamışlar o kadar cafcaflı yapıyorlar birde ses özelliği yerleştirselerdi ?
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madmax50 10 yıl
overclock uzmanından pahalı çözümler ben dfi p35 serisine hastayım üzerinde q9550,q6600,e8xxx serisi işlemcilerle oc maceralarımız oldu gigabyte,asus rampage gibi oc için özelleştirilmiş boardların hepsini tokatladı q6600 ü 3.6 dan yukarda stabil çalıştıramazken dfi p35-t2r ile 4ghz yapıp 3.9 stabil yapmıştım oc için biçilmiş kaftan bu boardlar eskiden tr de zor bulunuyordu artık boğaziçi sayesinde yaygınlaşmaya başladı.
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sfrr 10 yıl
Bunlar bizi keriz zannediyor,bu ureticilerin bulundugu sehre gitsem, bayraklarını bile degistiririm :D
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kaansen32 10 yıl
ya anlamadığım i5 ler yok anakartları var :d allah allah çok merak ediyorum i5 lerden sonrada i6 da gelirmi lga 2000 soketli
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çakallar i7 isteyen en pahalı anakartı almak zorunda brakılıyor işte başka bişi deil yenilikmiş performansmış hikaye
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XivA 10 yıl
"...olan anakart ayrıca yer verilen flash slotuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. "
galiba ram lerin altında ki flash soketi ile anılan yuva. ne işe yarıyorsa :S
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siyah845 10 yıl
bence LGA1156 formundaki Core i5 serisi hıc bır ıse yaramıyacak genısleme yok bırsey yok ileride i7 almak ıstesenız anakartıda degıstırmek zorunda kalıyorsunuz pazarlama stratejısı işte.....
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max975 10 yıl
P55 için çok şık ve gayet performans getirecek..
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01Mrt 10 yıl
"Firmanın tek çip tasarımına sahip olan P55 yonga seti" denmiş yani köprüler iç içe olduğu için görememişsinizdir... ayrıca SO-DIMM var evet... en azından öyle görünüyor... :)
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