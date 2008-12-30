Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DFI, X58 yonga setli iki yeni anakartını kullanıma sunuyor

10 yıl
10,4b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DFI, X58 yonga setli iki yeni anakartını kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından, hız aşırtma profesyoneli DFI yaptığı açıklama ile Intel'in X58 yonga setini kullanan iki yeni anakartını duyurdu. Firmanın LanParty DK X58-T3eH6 ve LanParty JR X58-T3H6 kod adlı modellerinden ilki ATX, ikincisi ise Micro-ATX formunda.

Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlandı. 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek desteği sunabilen her iki yeni model de SLI ve Crossfire teknolojilerine destek veriyor.

DFI'ın daha önce kullanıma sunduğu LanParty serisi anakartların karakterisitik özelliklerine sahip olan yeni modellerde UV duyarlı komponentlere, katı kapasitörlere ve dijital PWM'lere yer verilirken pasif soğutmayla desteklenen anakartlar, profesyonellere yönelik detaylarla desteklenmiş.

Hata ekranı ve kart üstü güç / reset / CMOS düğmelerine sahip olan LanParty DK X58-T3eH6 ve JR X58-T3H6 modellerinin orta çok sayıda özelliği olmakla birlikte yapıları gereği farklılıklar da bulunmakta. Zira DK X58-T3eH6 modeli ATX olduğu için fazladan PCIe x16 slotuyla geliyor.

Ayrıca ATX olmasının sağladığı yer avantajından dolayı daha fazla sayıda SATA konnektörüyle donatılan LanParty DK X58-T3eH6 ile birlikte JR X58-T3H6 modellerinin her ikisi de 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit ethernet ve en az 6 adet SATA-II portuyla donatılmış durumdalar.

DFI'ın X58 yonga setli yeni anakartlarının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

DFI, X58 yonga setli iki yeni anakartını kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Bence X58'ler MSI'ın dönüş noktası olacak. MSI bu işte çok iyi olduğunu düşünüyorum. En iyisi değil,ama en uygun fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Resident 10 yıl
Orjinalden alıntı: sertacaygun

Bence X58'ler MSI'ın dönüş noktası olacak. MSI bu işte çok iyi olduğunu düşünüyorum. En iyisi değil,ama en uygun fiyat


Eclipse modeli 400 dolara yakın satanlar var. Diğer modelleri de rakip firmalarınki ile denk. Forumdaki video incelemsinde de ısı sorunundan bahsedilmiş. Bence daha iyi marka-modellere yönelmek daha mantıklı olur. Asus mesela 299 dolar deluxe modeli , DFI da 295 dolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miraculous 10 yıl
dfi dan süper bir anakart daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 10 yıl
fiyatlar??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XSYSTEM 10 yıl
EN SEVDİĞİM ANAKART YAPIMCILARINDAN BİRİSİ DFI
PERFORMANS OLSUN, DİZAYN VE TASARIM OLSUN MÜKEMMEL BİR MARKA....
HELE HELE X58 YONGA SETLİ KARTLARI DAHA BİR BAŞKA OLUR!!!
BAKALIM PİYASADA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK!!

DFI X58 EXTREME SOĞUTMA!!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coupant 10 yıl
ben bu dfi'leri sonradan öğrendim. bilseydim gigabyte yerine bu markaya yönelirdim. gerçi gigabyte'da sorun yaşamadım ama, bu marka nedense kendine daha yakın hissettiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: XSYSTEM

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaçak kat çıkmış gibi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: XSYSTEM

EN SEVDİĞİM ANAKART YAPIMCILARINDAN BİRİSİ DFI
PERFORMANS OLSUN, DİZAYN VE TASARIM OLSUN MÜKEMMEL BİR MARKA....
HELE HELE X58 YONGA SETLİ KARTLARI DAHA BİR BAŞKA OLUR!!!
BAKALIM PİYASADA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK!!

DFI X58 EXTREME SOĞUTMA!!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


DFI'a bak Thermalright soğutucularını araklamış, ismine de extreme eklemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10373 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu 10 yıl Gigabyte EX58-UD5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim