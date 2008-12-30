DFI, X58 yonga setli iki yeni anakartını kullanıma sunuyor

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından, hız aşırtma profesyoneli DFI yaptığı açıklama ile Intel'in X58 yonga setini kullanan iki yeni anakartını duyurdu. Firmanın LanParty DK X58-T3eH6 ve LanParty JR X58-T3H6 kod adlı modellerinden ilki ATX, ikincisi ise Micro-ATX formunda.

Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlandı. 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek desteği sunabilen her iki yeni model de SLI ve Crossfire teknolojilerine destek veriyor.

DFI'ın daha önce kullanıma sunduğu LanParty serisi anakartların karakterisitik özelliklerine sahip olan yeni modellerde UV duyarlı komponentlere, katı kapasitörlere ve dijital PWM'lere yer verilirken pasif soğutmayla desteklenen anakartlar, profesyonellere yönelik detaylarla desteklenmiş.

Hata ekranı ve kart üstü güç / reset / CMOS düğmelerine sahip olan LanParty DK X58-T3eH6 ve JR X58-T3H6 modellerinin orta çok sayıda özelliği olmakla birlikte yapıları gereği farklılıklar da bulunmakta. Zira DK X58-T3eH6 modeli ATX olduğu için fazladan PCIe x16 slotuyla geliyor.

Ayrıca ATX olmasının sağladığı yer avantajından dolayı daha fazla sayıda SATA konnektörüyle donatılan LanParty DK X58-T3eH6 ile birlikte JR X58-T3H6 modellerinin her ikisi de 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit ethernet ve en az 6 adet SATA-II portuyla donatılmış durumdalar.

DFI'ın X58 yonga setli yeni anakartlarının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

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