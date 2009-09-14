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DFI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; LANParty BI 785G-M35

9 yıl
11,1b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; LANParty BI 785G-M35
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Yüksek performanslı ve hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, P55 çipsetli LanParty modelinden sonra AMD platformu için hazırladığı yeni modelini de duyurdu. Firmanın LANParty BI (Blood Iron) serisi altında hazırlanan 785G-M35 kod adlı yeni anakartı, AMD'nin 785G yonga setini kullanıyor. AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni model, DFI anakartlarda standart özellik diyebileceğimiz dijital PWM tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 entegre grafik birimini beraberinde getiren ve bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart üzerinde aynı zamanda daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB kapasiteli SidePort bellek teknolojisine de yer veriliyor. Harici ekran kartı kullanımı ve uyumlu ekran kartlarıyla yapılacak Hybrid Crossfire kurulumları için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu bulunan LANParty BI 785G-M35'in tamamında katı kapasitörlere yer veriliyor.

SidePort bellek desteği ile grafik performansının %10-%15 arasında geliştirildiği belirtilen microATX formdaki LANParty BI 785G-M35, ABS II isimli teknoloji ile otomatik hız aşırtma olanağı sunan pasif soğutmalı anakart üzerinde 6 adet SATA-II konnektörüne ek olarak Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Genie BIOS gibi özelliklere ek olarak görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer veriliyor. Güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanan ve ACC teknolojisine de destek veren anakartın yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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sertacaygun 9 yıl
Yerleşimi iyi değil ...
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Flying Nimbus 9 yıl
ddr3 1333 mü
gigabyte 785g ddr166 yı oc siz oc ile 1800 mhz destekliyor
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Regor 9 yıl
Bence dizayn kötü. MSI ve Gigabyte daha kaliteli duruyor.
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StreamRolleR 9 yıl
msi mi
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mumak 9 yıl
cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar
sanırım 785g chipsetli bi anakart alcam
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gurkanhu 9 yıl
Amd entegre ram kontrolcusu bildigim kadariyla standart olarak dfi in destekledigi hizda ilerisi biraz sana kalmis mesela bende de asus M4A78T-E var ve default olarak ddr3 1333 mhz oc ile 1600 desteklemekte
Ayrica amd nin kendi pheneom II tanitimindan bir bolum
• Integrated Memory Controller
• AMD Memory Optimizer Technology
• Low-latency, high-bandwidth
• Adaptive Prefetching Support
• ECC checking with double-bit detect and single-bit correct
• Supports up to four unbuffered DIMMs
• Package AM2r2
• 144-bit DDR2 SDRAM controller operating at frequencies up to 533 MHz
• Package AM3
• 144-bit DDR3 SDRAM controller operating at frequencies up to 667 MHz
667*2 dersek standart destekledigi hizi gormus oluruz
Benim ram ler 1600mhz mesela herhangi bir sorun yok fakat neye gore bir sorun olabilir arastirmak lazim , umarim yardimci olur
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575m 9 yıl
785g daha yeni özelliklerle geliyor.Marka-model istersen Asus 785g evo gördüğüm en iyi 785g chipsetli anakart..Fiyatı da iyi ben tavsiye ederim.
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mumak 9 yıl
hocam gigabyte nin am3 platformundaki 785g chipsetleri oc siz 1666mhz ddr3 ram desteklerken dfi nasıl olurda 1333 mhz destekler anlamadım.
yoksa bu ram ların hızıdamı işlemciye bağlı ?
bide 785g am3 yada 790 chipsetli bi anakart almayı düşünüyorum sizce hangisi mantıklı? aralarındaki grafik performansının o kadar önemi yok benim için harici ekran kartım var siz bu durumda hangisini tavsiye ederdiniz
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Pandemic 9 yıl
Türkiyeye 1 aya anca gelir.
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alcon11 9 yıl
blood ıron ne alaka.zzuhaaa
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yekoo 9 yıl
sarı-siyah, kırmızı-siyah, mavi-siyah artık çok fazla oldu bunlar ya farklı birşeyler lazım gerçi rengin hiç önemi yokya oda ayrı konu...
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StreamRolleR 9 yıl
off bunda bile çiçek gibi katı kapasitör yerleşimi olmuş DFI bari böyle kartlarda kaliteni konuşturma
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neXXen 9 yıl
Tebrikler DFI, güzel bir iş çıkartmış.
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