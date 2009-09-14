DFI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; LANParty BI 785G-M35

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Yüksek performanslı ve hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, P55 çipsetli LanParty modelinden sonra AMD platformu için hazırladığı yeni modelini de duyurdu. Firmanın LANParty BI (Blood Iron) serisi altında hazırlanan 785G-M35 kod adlı yeni anakartı, AMD'nin 785G yonga setini kullanıyor. AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni model, DFI anakartlarda standart özellik diyebileceğimiz dijital PWM tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 entegre grafik birimini beraberinde getiren ve bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart üzerinde aynı zamanda daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB kapasiteli SidePort bellek teknolojisine de yer veriliyor. Harici ekran kartı kullanımı ve uyumlu ekran kartlarıyla yapılacak Hybrid Crossfire kurulumları için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu bulunan LANParty BI 785G-M35'in tamamında katı kapasitörlere yer veriliyor.

SidePort bellek desteği ile grafik performansının %10-%15 arasında geliştirildiği belirtilen microATX formdaki LANParty BI 785G-M35, ABS II isimli teknoloji ile otomatik hız aşırtma olanağı sunan pasif soğutmalı anakart üzerinde 6 adet SATA-II konnektörüne ek olarak Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Genie BIOS gibi özelliklere ek olarak görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer veriliyor. Güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanan ve ACC teknolojisine de destek veren anakartın yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.