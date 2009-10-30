DFI'dan Core 2 serisi işlemciler için yeni anakart: Blood Iron P43-T34

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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan DFI, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Blood Iron serisi altında hazırladığı P43-T34 isimli ATX anakart, Intel'in LGA775 işlemciler için hazırladığı P43 çipsetini temel alıyor. Core 2 serisi çift ve dört çekirdekli işlemcilerle uyumlu olan Blood Iron P43-T43, dört adet DIMM slotu üzerinden sadece DDR3 bellek desteği sunuyor. Güç tasarımında dijital PWM'lere yer verilen yeni anakart aynı zamanda yeni nesil DFI anakartlarda yer alan ABS II işlemci yükseltme teknolojisine de destek veriyor.

Pasif soğutma ile donatılan anakart üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu yer alırken çoklu ekran kartı kurulumları ise desteklenmiyor. 6 adet SATA-II ve bir adet IDE portuna sahip olan DFI Blood Iron P43-T34 ayrıca 12 adet USB 2.0 konnektörü ile geliyor. Sinyal gürültü oranı 106dB'nin üzerinde olan 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan anakartın 90 Avro'nun altında bir fiyata sahip olması bekleniyor.