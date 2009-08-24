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DFI'dan endüstriyel uygulamalar için Atom işlemcili anakart

9 yıl
8,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI'dan endüstriyel uygulamalar için Atom işlemcili anakart
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LanParty serisi yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan DFI, son kullanıcıların yanı sıra endüstriyel uygulamalara yönelik çözümler de hazırlamakta. Firma yaptığı açıklama ile kurumsal kullanıcıları hedef alan yeni anakartını duyurdu. NP951-B16C kod adını taşıyan ve Intel Atom platformunu temel alan anakart üzerinde 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi bulunuyor.

Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan kompakt yapılı SO-DIMM belleklerle kullanılabilen ve 2GB'a kadar bellek desteği sunan yeni anakartın grafik operasyonlarından ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si sorumlu. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, CompactFlash soketi, Mini PCI slotu, entegre ses, 6x USB 2.0 yer verilen anakartta bir adet te SATA portu bulunuyor.

Sadece 10.2 x 14.65 cm boyutlarında olan DFI NP951-B16C'nin özellikle, sağlık elektroniği, endüstriyel kontrol, ATM ve POS sistemlerinde kullanılması bekleniyor.


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Tolgá 9 yıl
anakarta arkadan bakıyoruz zaten işlemci ön tarafta
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winnerS 9 yıl
Aynını ben sorucaktım, atom işlemcili demiş ama işlemciyi göremedim :)
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sampiyon bilo 9 yıl
Arka yüzden olabilir işlemcisi.
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XivA 9 yıl
işlemci nerde :)
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soneks 9 yıl
yapı olarak lcd tv lerin içine takılabilecek boyutta. keşke türkiye pazarına gelse
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