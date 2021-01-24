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    Dünyada tek ARGB masa! Yaptırdım, peki nasıl?

    1 sa.
    751
    67
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda yaptırdığım ARGB masa hakkında işin tabiri caizse mimarından bilgi alıyor, MDF malzemeden yaklaşık 180 kiloluk devasa aydınlatmalı masa hakkındaki tüm detayları soruyor öğreniyoruz.

    Bu videoda yaptırdığım ARGB masa hakkında işin tabiri caizse mimarından bilgi alıyor, MDF malzemeden yaklaşık 180 kiloluk devasa aydınlatmalı masa hakkındaki tüm detayları soruyor öğreniyoruz.



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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kendi kendine ödül veren bir editör güzelmiş
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    bwhiteshark (Oğuz ) 37 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tebrik ederim. Ortaya güzel bir ürün çıkmış. Parası çok tutmasa bende IKEA masa v.s bakmazdım ama, bütçemiz ona yetiyor. Yükseklik ayarı ve kasa entegrasyonu süper olur.
    Bazı masalarda akrilik içinde komponentleri masa içine gömen arkadaşlar var. Bookshelf hoparlörler var, kasa ile birlikte masaüstüne sığdırmak zor oluyor.

    Birde iletişim bilgileri neredeydi?
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    interwap (Volkan ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üst zeminin yüksekliği çok fazla. 30mm'den daha ince olmalı diyorum.
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kendi kendine ödül veren bir editör güzelmiş
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Chromer 43 dk. ( Mesaj Silindi ) qoqoCAN
    Hocam bu adam gerçekten çok para harcıyor bu tarz şeylere. Bilmiyorum hepsini DH mi karşılıyor ama yine de incelemelerini seviyorum ben. Ayrıca kendi kendine zaman ayırmış yaptırmış incelemiş. Böyle işi için fazladan bir uğraş gösteren insanlar iyidir.
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    burakesan (Burak Şolt) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) qoqoCAN
    Videoyu izlemeyenler bir bir oltaya geliyor :D Bu video oldukça bereketli bakıyorum :D videoyuizlemedenfikirsahibiolanlar.avi başlamıştır arkadaşlar.
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    ShaNexxx (Onur ) 52 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tek, tek ve tek.
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