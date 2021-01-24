Dünyada tek ARGB masa! Yaptırdım, peki nasıl?

Video Editörü
Bu videoda yaptırdığım ARGB masa hakkında işin tabiri caizse mimarından bilgi alıyor, MDF malzemeden yaklaşık 180 kiloluk devasa aydınlatmalı masa hakkındaki tüm detayları soruyor öğreniyoruz.
Bu videoda yaptırdığım ARGB masa hakkında işin tabiri caizse mimarından bilgi alıyor, MDF malzemeden yaklaşık 180 kiloluk devasa aydınlatmalı masa hakkındaki tüm detayları soruyor öğreniyoruz.
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Bazı masalarda akrilik içinde komponentleri masa içine gömen arkadaşlar var. Bookshelf hoparlörler var, kasa ile birlikte masaüstüne sığdırmak zor oluyor.
Birde iletişim bilgileri neredeydi?