Computex 2024: ADATA'nın standında sergilediği yeni nesil ekipmanlar

Taipe'de yeni ve çarpıcı genel merkezini ziyaret ettiğimiz ADATA'nın, Computex 2024'teki standını ziyaret ettik ve duyurduğu heyecan verici yeni ürünlere yakından göz attık

Yenilikçi Ürünler: ADATA Technology farklı kategorilerde bir dizi ürün sergiledi. Bunlardan ilki tüm fuarda etkisini hissettiğimiz birinci konu olan yapay zeka üzerine olan AI Computing, bir diğeri Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Artırılmış Gerçeklik, son olarak inovasyona dayalı çalışmaların yansıması diyebiliriz.

Yapay Zeka Bilgi İşlem (AI Computing) alanında 24TB'a kadar SSD ve 96GB DRAM'e sahip dünyanın ilk AI oyun dizüstü bilgisayarı ve AI uygulamaları için diğer yüksek performanslı bileşenler vurgulandı. Sürdürülebilirlik çalışmalarında ADATA, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ödüllü INVADER X oyun kasası da dahil olmak üzere çevre dostu soğutma çözümleri ve yeşil depolama ürünleri sundu. Immersive Gaming olarak adlandırılan kullanıcıyı içine alan oyun deneyimi için ise göz izleme teknolojisine sahip XPG NIA oyun el bilgisayarının lansmanı ve eksiksiz bir oyun ürünleri ve çevre birimleri yelpazesini sergiledi.





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