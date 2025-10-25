Telefon alacaklar dikkat! Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlar ne olacak?

Giriş ve orta seviye telefon alacaklar için iyi haber! Yeni ÖTV düzenlemesiyle belirli modellerde fiyat düşüşü beklenebilir. Peki telefonlardan gerçekte ne kadar vergi alınıyor? İşte yanıtı!

Akıllı telefon alacaklar için müjde! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile telefonlarda ÖTV matrahları 3 yıl sonra ilk kez güncellendi. Bu düzenleme ile giriş ve orta seviye telefonlarda önemli fiyat düşüşleri yaşanacak. Peki hangi telefonlar ucuzlayacak ve indirim miktarı ne kadar olacak? Bu videoda tüm detayları açıklıyoruz!

Yeni ÖTV düzenlemesi ile matrah eşikleri tam 3 kat artırıldı. Eski düzenlemede 1.500 TL, 3.000 TL ve üzeri olarak belirlenen vergisiz fiyat dilimleri, yeni düzenleme ile 4.500 TL, 9.000 TL ve üzeri olarak güncellendi. Bu değişiklik sayesinde daha fazla telefon modeli düşük vergi dilimlerine girmiş oldu. Özellikle vergiler dahil 7.560 TL ile 16.200 TL arasındaki telefonlar artık yüzde 50 yerine yüzde 40 ÖTV ödeyecek.

Somut bir örnek verelim: En uygun fiyatlı 5G telefonlardan Samsung Galaxy A36 5G modeli, 9.000 TL vergisiz fiyatı ile yüzde 50 ÖTV'den yüzde 40 ÖTV'ye geçiyor. Bu sayede vergiler dahil fiyatı yaklaşık 1.000 TL düşüş göstererek 15.100 TL seviyesine iniyor. Bu fiyat aralığındaki telefonlarda model bazlı indirimler 500 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor. Ancak 16.200 TL üzerindeki amiral gemisi modellerde herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Türkiye'de telefonlar üzerindeki vergi yükünü de hatırlatalım. Vergisiz fiyatı 10.000 TL olan bir telefona önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı (100 TL) ekleniyor ve ara toplam 10.100 TL oluyor. Sonra yüzde 12 TRT Bandrol Ücreti (1.212 TL) ile ara toplam 11.312 TL'ye çıkıyor. Ardından yüzde 50 ÖTV (5.656 TL) ile 16.968 TL'ye ulaşıyor. Son olarak yüzde 20 KDV (3.393,60 TL) eklenerek nihai fiyat 20.361,60 TL oluyor. Yani 10.000 TL'lik telefon, tam 2 katından fazla artışla satılıyor!

Bu düzenleme özellikle 7.500 TL ile 16.000 TL arası telefon almayı planlayan tüketiciler için sevindirici bir gelişme. Piyasada yaşanan durgunluk döneminde bu fiyat düşüşlerinin hem piyasayı canlandırması hem de tüketicilerin alım gücünü artırması bekleniyor. Giriş ve orta segment telefon modellerinde yaşanacak bu indirimler, bütçesi kısıtlı kullanıcılar için önemli bir fırsat penceresi sunuyor.

ÖTV matrahlarının 2022'den bu yana ilk kez güncellenmesi, enflasyon karşısında erimeye başlayan eşiklerin yeniden piyasa gerçeklerine yaklaştırılması anlamına geliyor. Ancak asıl önemli olan bu tip güncellemelerin daha sık yapılması ve matrah eşiklerinin yüksek enflasyon ortamında düzenli olarak revize edilmesi. Aksi takdirde birkaç yıl sonra yine aynı sorunla karşılaşma riski var.

