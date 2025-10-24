Giriş
    Bu da oldu: Nike, dünyanın ilk motorlu ayakkabı sistemini tanıttı

    Nike, yürüyüş ve koşu sırasında bacak kaslarını destekleyen motorlu ayakkabı sistemi Project Amplify'i tanıttı. Yeni teknoloji, doğal hareketi güçlendirerek performansı artırmayı hedefliyor.

    Bu da oldu! Nike, dünyanın ilk motorlu ayakkabı sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Nike, giyilebilir teknoloji alanında önemli bir yeniliğe imza attı. Şirket, "Project Amplify" adını verdiği dünyanın ilk motor destekli ayakkabı sistemini tanıttı. Ayrıca bu teknoloji, profesyonel sporcular yerine, günlük koşu ve daha az eforla daha uzun mesafe kat etmek isteyen kullanıcılar için geliyor.

    Güç destekli ilk spor ayakkabı

    Nike, Project Amplify'i "ikinci bir baldır kası" olarak tanımlıyor. Şirketin açıklamasına göre sistem, koşu ve yürüyüş sırasında baldır ve ayak bileği kaslarının doğal hareketini destekliyor, böylece daha hızlı ve daha kolay adım atılmasını sağlıyor. Amplify, yaklaşık dakikada 150-160 metre hızla koşankullanıcılar için optimize edilmiş durumda.

    Geliştirme süreci boyunca Dephy adlı robotik teknoloji şirketiyle ortaklık kuran Nike, sistemi 400'den fazla sporcu üzerinde test etti. Bu testlerde ise toplamda 2,4 milyon adımın analiz edildiği belirtiliyor. Project Amplify, Nike Sport Research Lab tarafından geliştirilen hareket algoritmaları ile çalışıyor ve ayakkabının içine entegre edilen hafif motor, tahrik kayışı ve şarj edilebilir manşet pili gibi bileşenlerden destek alıyor.

    Nike'ın ifadesine göre sistem, karbon fiber tabanlı bir koşu ayakkabısına entegre şekilde tasarlandı. Kullanıcılar ister robotik destek moduyla ister yalnızca klasik ayakkabı olarak kullanabiliyor. Kötü haber şu ki, Project Amplify'nin henüz ticari olarak piyasaya sunulmaya hazır değil. Nike ise, önümüzdeki yıllarda satışa çıkacağını söylüyor.

