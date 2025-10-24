Bu da oldu: Nike, dünyanın ilk motorlu ayakkabı sistemini tanıttı

Nike, Project Amplify'i "ikinci bir baldır kası" olarak tanımlıyor. Şirketin açıklamasına göre sistem, koşu ve yürüyüş sırasında baldır ve ayak bileği kaslarının doğal hareketini destekliyor, böylece daha hızlı ve daha kolay adım atılmasını sağlıyor. Amplify, yaklaşık dakikada 150-160 metre hızla koşankullanıcılar için optimize edilmiş durumda.
Nike'ın ifadesine göre sistem, karbon fiber tabanlı bir koşu ayakkabısına entegre şekilde tasarlandı. Kullanıcılar ister robotik destek moduyla ister yalnızca klasik ayakkabı olarak kullanabiliyor. Kötü haber şu ki, Project Amplify'nin henüz ticari olarak piyasaya sunulmaya hazır değil. Nike ise, önümüzdeki yıllarda satışa çıkacağını söylüyor.