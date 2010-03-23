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Dünyanın en ince duvar tipi hoparlörü; Mythos XTR-50

Definitive Technology'den dünyanın en ince duvar tipi hoparlörü olan Mythos XTR-50'yi tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Dünyanın en ince duvar tipi hoparlörü; Mythos XTR-50
Tam Boyutta Gör

Definitive Technology Mythos XTR-50

Ses sistemleri ve hoparlör çözümleri üreten Amerikalı firma Definitive Technology, Mythos XTR-50 model isimli dünyanın en ince duvar tipi hoparlörünü duyurdu.

Mythos XTR-50, yalnızca 38 mm'lik(1,5 inç) kalınlığa sahip(duvar askısı hariç). Uzunluğu ve eni ise sırasıyla 68,6 cm ve 15,2 cm. XTR-50'de alüminyum diyaframlı 2 adet 90 mm çapında kubbe mid/bas sürücüsü, 4 adet 90 mm çapında kubbe bas sürücüsü ve 1 adet 25 mm çapında kubbe tiz sürücüsü bulunuyor. Sürücülerin frekans tepki aralığı 92 Hz - 30 kHz, hassasiyeti 92 dB ve empedansı nominal 8 Ohm olarak belirtiliyor. Firmanın kaynak amfi için önerdiği güç değeri ise kanal başına 20 - 100 Watt aralığında. Parlak siyah renkte sahip güçlendirilmiş alüminyum kabine sahip XTR-50, 2,3 kg ağırlığında. Boyutları ve görünümü ile HD TV'lerin yanına güzel uyum sağlayabilmesi amaçlanan ürünün 700 Dolar'lık fiyat etiketi(herbiri) ile piyasada olması bekleniyor.

 

Dünyanın en ince duvar tipi hoparlörü; Mythos XTR-50
Tam Boyutta Gör

Mythos XTR-50'nin HD TV ile görünümü


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