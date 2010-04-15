Sleek Audio SA7 hakkındaki bilgiler detaylandı

Sleek Audio'dan SA7

Geçtiğimiz Mayıs ayında Popular Science dergisinde boy gösteren Sleek Audio'nun yeni kulak içi kulaklığı SA7, firmanın yayınladığı yeni resimler ve bilgiler ile daha da detaylandı.

Serinin yeni üyesi SA7, sağ ve solda ikişer sürücü ile toplam 4 armatür sürücüye sahip olacak. Alüminyumdan yapılmış sürücü kabinleri, karbon fiber ile kaplanmış. Kulaklığın kabloları, herhangi bir sorun oluşma ihtimaline karşı ayrılabilir yapıda tasarlanmış. Bu sayede sürücü bölümünü etkilemeden kablo sorunları çözülebiliyor. Son zamanlarda çoğu üst düzey kulak içi kulaklıkta bu ayrılabilir yapıları görüyoruz. Firmanın yaynladığı resimlerden, kulaklığın SA6 modelindeki gibi ses karakterini bas veya tiz ağırlıklı olarak değiştiribilen çıkış portlarına sahip olacağı görülebiliyor(kablo çıkışının yanı). Bu özelliği ile dinleyiciler dinledikleri müziğe en uygun karakteri seçebiliyorlar. Kulaklığın boyutları ise 2,18 x 1,62 x 0,89 cm olarak belirtiliyor. Uzun tasarımının SA7'nin kulakta duruşunda sorun yaratıp yaratmayacağı bilinmez ama daha geniş sahne sunabileceği söylenebilir. Firma ile temasa geçen Slashgear sitesinin haberine göre SA7'nin, SA6 modeline göre daha yoğun tiz ve baslara sahip olması bekleniyor. SA7'nin önümüzdeki aylarda duyurulup, 350-400 Dolar civarı bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.