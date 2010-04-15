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Sleek Audio SA7 hakkındaki bilgiler detaylandı

Sleek Audio SA7 hakkında bazı bilgiler açığa çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Sleek Audio'dan SA7

Geçtiğimiz Mayıs ayında Popular Science dergisinde boy gösteren Sleek Audio'nun yeni kulak içi kulaklığı SA7, firmanın yayınladığı yeni resimler ve bilgiler ile daha da detaylandı.

Serinin yeni üyesi SA7, sağ ve solda ikişer sürücü ile toplam 4 armatür sürücüye sahip olacak. Alüminyumdan yapılmış sürücü kabinleri, karbon fiber ile kaplanmış. Kulaklığın kabloları, herhangi bir sorun oluşma ihtimaline karşı ayrılabilir yapıda tasarlanmış. Bu sayede sürücü bölümünü etkilemeden kablo sorunları çözülebiliyor. Son zamanlarda çoğu üst düzey kulak içi kulaklıkta bu ayrılabilir yapıları görüyoruz. Firmanın yaynladığı resimlerden, kulaklığın SA6 modelindeki gibi ses karakterini bas veya tiz ağırlıklı olarak değiştiribilen çıkış portlarına sahip olacağı görülebiliyor(kablo çıkışının yanı). Bu özelliği ile dinleyiciler dinledikleri müziğe en uygun karakteri seçebiliyorlar. Kulaklığın boyutları ise 2,18 x 1,62 x 0,89 cm olarak belirtiliyor. Uzun tasarımının SA7'nin kulakta duruşunda sorun yaratıp yaratmayacağı bilinmez ama daha geniş sahne sunabileceği söylenebilir. Firma ile temasa geçen Slashgear sitesinin haberine göre SA7'nin, SA6 modeline göre daha yoğun tiz ve baslara sahip olması bekleniyor. SA7'nin önümüzdeki aylarda duyurulup, 350-400 Dolar civarı bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.


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H. 9 yıl
İşin aslı IE8 ile çok farklı ses renkleri var okuduğum kadarı ile. W3 ile de yarışabileceğini sanmıyorum. Sadece IEM sevdasından vazgeçtiğim için daha ucuz IEMlere yöneldim ben, parayı başka yerlere yatırıcam.
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Azizim 9 yıl

MuttFTS.

İşin aslı IE8 ile çok farklı ses renkleri var okuduğum kadarı ile. W3 ile de yarışabileceğini sanmıyorum. Sadece IEM sevdasından vazgeçtiğim için daha ucuz IEMlere yöneldim ben, parayı başka yerlere yatırıcam.


Demek ki çok da üst düzey bir IEM değilmiş. Tipine bakınca insan farklı şeyler düşünüyor.
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Batuist 9 yıl
bunlar kulaklara nasıl takılıyor???
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Azizim 9 yıl
Bunun tizleri sivridir herhalde değil mi? Hiç sevmiyorum tizlerin sivri olmasını kulağımı tırmalıyor sanki.
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Night Wish 9 yıl
Figure iyi güzel diyosunda 300-500 $ bi kulaklığa değmez be
Stüdyo sahibi olursunda alırsın cidden değmez bea...
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tsn141 9 yıl
dinlemeden yalıtımını görmeden değip değmeyeceğini anlayamazsın
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Night Wish 9 yıl
Figure what is this ?
Benim kulağımdaki philips HS-430'lardan ne farkı var ?
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Figure 9 yıl

Night Wish

Figure what is this ?



Benim kulağımdaki philips HS-430'lardan ne farkı var ?

Bu kulaklıklar, mobil olduklarında dahi ses kalitesinden ödün vermek istemeyen müzik tutkunlarına yönelik. Bu pazarda belli bir başarıma ulaşmış kulaklıklardan sonra küçük geliştirmeler için büyük paralar ödenir. Ama o küçük yükseltmeler dinleyiciye büyük anlam ifade eder. Kaldı ki SA7 fiyatı ortalama sayılabilecek bir model.
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H. 9 yıl
Daha yeni SA6 aldım, ne SA7si


Fiyatı ise ucuz bile sayılır. SA6 ilk çıktığında 299$dı...
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