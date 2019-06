Jays, t-Jays serisi kulaklıklarının üzerindeki örtüleri kaldırdı.

Tam Boyutta Gör

t-Jays sersinin yeni üyeleri

İsveçli ses ekipmanları üreticisi Jays, geçtiğimiz Mart ayında duyurduğu a-Jays serisi kulaklıklarından sonra şimdi de t-Jays serisi kulaklıkları hakkındaki bilgileri detaylandırdı.

t-Jays One, Two ve Three model isimli üç kulaklık da 10 mm çapında 16 Ohm'luk empedansa sahip dinamik sürücüler kullanıyor. One modeli 17 Hz - 22 kHz frekans tepkisi ve 96 dB hassasiyet, Two 18 Hz - 20 kHz frekans tepkisi ve 97 dB hassasiyet, Three modeli ise 15 Hz - 25 kHz frekans tepkisi ve 98 dB'lik hassasiyet sunuyor(Three diğer iki modele göre daha güçlü bir neodmiyum mıknatıs kullanıyor). Kutu içeriği de farklılık gösteriyor; One modelinde yalnızca kulaklık uçları, Two modelinde kulaklık uçları, stereo ayırıcı, uçuş adaptörü, Three modelinde ise Two modelininkine ek olarak taşıma çantası da bulunuyor. Sırasıyla standart, parlak ve mat siyah renklere sahip olan kulaklıklar, 1,3 metrelik kablolara(60 cm'e ek olarak 70 cm ayrılabilir) ve 3,5 mm'lik altın kaplama standart jak girişlerine sahipler.

Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen kulaklıkların fiyatları ise 80 Dolar(One), 90 Dolar(Two), 100 Dolar(Three) olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör

Jays t-Jays serisinin üst modeli t-Jays Three