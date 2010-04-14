Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jays, t-Jays serisi kulaklıklarının üzerindeki örtüleri kaldırdı

Jays, t-Jays serisi kulaklıklarının üzerindeki örtüleri kaldırdı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,3b
1
2
Diğer
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Jays, t-Jays serisi kulaklıklarının üzerindeki örtüleri kaldırdı
Tam Boyutta Gör

t-Jays sersinin yeni üyeleri

İsveçli ses ekipmanları üreticisi Jays, geçtiğimiz Mart ayında duyurduğu a-Jays serisi kulaklıklarından sonra şimdi de t-Jays serisi kulaklıkları hakkındaki bilgileri detaylandırdı.

t-Jays One, Two ve Three model isimli üç kulaklık da 10 mm çapında 16 Ohm'luk empedansa sahip dinamik sürücüler kullanıyor. One modeli 17 Hz - 22 kHz frekans tepkisi ve 96 dB hassasiyet, Two 18 Hz - 20 kHz frekans tepkisi ve 97 dB hassasiyet, Three modeli ise 15 Hz - 25 kHz frekans tepkisi ve 98 dB'lik hassasiyet sunuyor(Three diğer iki modele göre daha güçlü bir neodmiyum mıknatıs kullanıyor). Kutu içeriği de farklılık gösteriyor; One modelinde yalnızca kulaklık uçları, Two modelinde kulaklık uçları, stereo ayırıcı, uçuş adaptörü, Three modelinde ise Two modelininkine ek olarak taşıma çantası da bulunuyor. Sırasıyla standart, parlak ve mat siyah renklere sahip olan kulaklıklar, 1,3 metrelik kablolara(60 cm'e ek olarak 70 cm ayrılabilir) ve 3,5 mm'lik altın kaplama standart jak girişlerine sahipler.

Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen kulaklıkların fiyatları ise 80 Dolar(One), 90 Dolar(Two), 100 Dolar(Three) olarak belirlenmiş.

 

Jays, t-Jays serisi kulaklıklarının üzerindeki örtüleri kaldırdı
Tam Boyutta Gör

Jays t-Jays serisinin üst modeli t-Jays Three

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
şu kulak içi kulaklıklara bir alışamadım...@batman19 un dediği gibi cx saplantısından kurtulmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 9 yıl
jays bu piyasada yeni bir firma olsada çok beğenilen ürünleri olan bir marka...cx300-ve ep630 saplantısından kurtulsak ve bu tarz modellere yönelsek sennheiser-cx serisini bize kulaklık diye satmaktan vazgeçerdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim