Elecom'dan giriş seviyesi kulaklık; EHP-IN20.

Elecom EHP-IN20 Beyaz/Gri

Japon Elecom firması, EHP-IN20 model isimli kanal tipi kulak içi kulaklığını duyurdu.

Kulaklık, 9 mm çapında dinamik sürücülere sahip. Frekans tepkisi 20 Hz - 20 kHz aralığında olan IN20, 16 Ohm'luk empedans ve 92 dB'lik hassasiyet sunuyor. 1,2 metrelik kabloya, bu kablonun ucunda ise 3,5 mm'lik standart jak girişine sahip olan kulaklık, kulağa daha iyi oturabilmesi amacıyla 4 farklı boyutta kulaklık ucu ile beraber geliyor. 10 farklı renk seçeneği de(ayrıca beyaz ve siyahta ikişer farklı görünüm) sunan IN20 iPod/iPhone'lar ile de uyumlu olarak üretilmiş. Düşük bütçeli giriş seviyesi kullanıcılara yönelik geliştirilmiş bu kulaklıkların fiyatları ise yaklaşık olarak 20 Dolar olarak belirlenmiş.