DXG dünyanın ilk portatif 3D video kayıt cihazını üretti

Taşınabilir video kamera üreticilerinden DXG, dünyanın ilk 3D kayıt yapan video kamerasını üretti.

Dünya'nın ilk 3D video kaydı yapan video kamerası

Dünya'nun ilk 3D kayıt yapan video kamerası özelliğini taşıyan bu cihazın VGA kalitesinde 3D kayıt yapabildiği söyleniyor. DXG'nin ürettiği 3D video kayıt cihazında 2 adet stereoscopic 3D View lens bulunuyor. Kamera üzerinde bulunun 3 inç boyutundaki ekranında 3D destekli olduğu söylenirken, bu ürünün Haziran ayında 400$ gibi bi fiyatla piyasada olacağı söyleniyor. Bu fiyat sadece kamera için yüksek görünse de DXG'nin paket içeriğine 7 inç boyutunda 3D video görüntüleyicisinide dahil edeceği söyleniyor.

7 inç dijital video görüntüleyici

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