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DXG dünyanın ilk portatif 3D video kayıt cihazını üretti

DXG firması dünyanın ilk portatif 3 boyutlu video çekebilen kamerasını üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Taşınabilir video kamera üreticilerinden DXG, dünyanın ilk 3D kayıt yapan video kamerasını üretti.

Dünya'nın ilk 3D video kaydı yapan video kamerası

Dünya'nun ilk 3D kayıt yapan video kamerası özelliğini taşıyan bu cihazın VGA kalitesinde 3D kayıt yapabildiği söyleniyor. DXG'nin ürettiği 3D video kayıt cihazında 2 adet stereoscopic 3D View lens bulunuyor. Kamera üzerinde bulunun 3 inç boyutundaki ekranında 3D destekli olduğu söylenirken, bu ürünün Haziran ayında 400$ gibi bi fiyatla piyasada olacağı söyleniyor. Bu fiyat sadece kamera için yüksek görünse de DXG'nin paket içeriğine 7 inç boyutunda 3D video görüntüleyicisinide dahil edeceği söyleniyor.

7 inç dijital video görüntüleyici

 

Kaynak:

 



 


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talh4wk 9 yıl
daha 3d ekranlar zor çıkıor adamlar mini kayıt cihazı yapmış enteresan :D
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BarbarosTUGRUL 9 yıl
Teknolojı super bır hızla ılerlerken keske yenı nesılden olsaydım dıyorum :)
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sotoxs 9 yıl
biraz bekleyelim tlf larda görebiliriz yakında. hatta projeksiyon yapmış samsung, 3d eklerse başka markalar ne yapacak görelim
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sotoxs 9 yıl
sanırım gözlükte olacak izlemek için ancak 3 boyut yeterince anlaşılır mı acaba 7 inç de?
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bodyman700 9 yıl
yanlış hatırlamıyorsam 640x480 çözünürlükten bahsediyoruz. gerçekten pahalı gibi duruyor ama bu benim gördüğüm ilk 3d video recorder olduğu için hoş karşılanabilir.
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