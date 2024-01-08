Samsung, gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü tanıttı

Samsung 2D/3D monitör ile gözlük ihtiyacı ortadan kalkıyor
Samsung 2D/3D monitör göz takibi ile çalışıyor. Ekranın üst kısmındaki iki kamera gözlerinizi takip ediyor ve herhangi bir oyunu düz bir 2D görüntüden 3D'ye dönüştürebiliyor. Göz ve kafa takibi ile 3D modu, konumunuzu ve bakışınızı gerçek zamanlı olarak analiz ederek 3 boyutlu efektleri optimize ediyor ve sonuçta sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Samsung, CES kapsamında bu monitöründe ziyaretçilerin Lies of P oynamasına izin veriyor. İlk yorumlar ise hayli etkileyici. Samsung’a göre bu monitör, diğer benzerlerinin aksine çok dar bir görüş alanında size 3D görüntü sunmuyor. Bu da içeriğe odaklanmayı ve doğal olarak oluşan boyun ağrısını azaltıyor.
Monitör ayrıca ekran içeriğinin rengini ve karmaşıklığını analiz ederek gölgelendirme gibi 3D efektler de sağlıyor. 3D oyunların ötesinde, monitör mevcut VR oyunları ve içerikleriyle de uyumlu. Steam VR ile de uyum sağlayan monitör için Samsung ayrıca önemli oyun yayıncılarıyla 3D oyun içeriği ortaklıkları kuruyor. Bu yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılacak. Görünüşe göre 10 yıl önceki “gözlüksüz 3D ekran” olayı şimdilerde geriye dönüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.