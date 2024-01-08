Samsung, gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2024 teknoloji fuarı kapsamında en gelişmiş oyun monitörü “Samsung 2D/3D”yi tanıttı. Bu monitör de, yıllardır devam eden gözlüksüz 3D çılgınlığının bu yılkı versiyonu. Ancak ilginç bir şekilde bu yılki versiyonun gerçekten de iyi çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan sergilenen monitör en azından şimdilik bir ürün değil, yani satışa çıkmayacak. Öte yandan Acer, gözlüksüz 3 boyutlu deneyim yaşatan yeni laptop ve monitörünü kısa süre duyurmuş ve bu yıl satışa çıkacaklarını açıklamıştı.

Samsung 2D/3D monitör ile gözlük ihtiyacı ortadan kalkıyor

Samsung 2D/3D monitör göz takibi ile çalışıyor. Ekranın üst kısmındaki iki kamera gözlerinizi takip ediyor ve herhangi bir oyunu düz bir 2D görüntüden 3D'ye dönüştürebiliyor. Göz ve kafa takibi ile 3D modu, konumunuzu ve bakışınızı gerçek zamanlı olarak analiz ederek 3 boyutlu efektleri optimize ediyor ve sonuçta sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Samsung, CES kapsamında bu monitöründe ziyaretçilerin Lies of P oynamasına izin veriyor. İlk yorumlar ise hayli etkileyici. Samsung’a göre bu monitör, diğer benzerlerinin aksine çok dar bir görüş alanında size 3D görüntü sunmuyor. Bu da içeriğe odaklanmayı ve doğal olarak oluşan boyun ağrısını azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Samsung, bunun 2D/3D monitör olduğunu yani, istendiğinde anında 2D moda geçiş yapılabildiğini söylüyor. Bu oldukça mantıklı. Örneğin bir web sayfasındayken 3D özelliğinin aktif olmasının bir sebebi yok. Bununla birlikte monitör, herhangi bir 2D oyunu 3D’ye çevirebiliyor. Bunu yaparken de bir yazılıma ihtiyaç duyulmuyor.

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Monitör ayrıca ekran içeriğinin rengini ve karmaşıklığını analiz ederek gölgelendirme gibi 3D efektler de sağlıyor. 3D oyunların ötesinde, monitör mevcut VR oyunları ve içerikleriyle de uyumlu. Steam VR ile de uyum sağlayan monitör için Samsung ayrıca önemli oyun yayıncılarıyla 3D oyun içeriği ortaklıkları kuruyor. Bu yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılacak. Görünüşe göre 10 yıl önceki “gözlüksüz 3D ekran” olayı şimdilerde geriye dönüyor.

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Samsung, gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü tanıttı