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    Anlık Bildirim

    Samsung, gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü tanıttı

    Acer’in ardından Samsung da CES 2024’te gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü sergiledi. Şimdilik nihai bir ürüne dönüşmemiş olsa da firma bu monitörü “Samsung 2D/3D” olarak adlandırıyor.
    Samsung, gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2024 teknoloji fuarı kapsamında en gelişmiş oyun monitörü “Samsung 2D/3D”yi tanıttı. Bu monitör de, yıllardır devam eden gözlüksüz 3D çılgınlığının bu yılkı versiyonu. Ancak ilginç bir şekilde bu yılki versiyonun gerçekten de iyi çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan sergilenen monitör en azından şimdilik bir ürün değil, yani satışa çıkmayacak. Öte yandan Acer, gözlüksüz 3 boyutlu deneyim yaşatan yeni laptop ve monitörünü kısa süre duyurmuş ve bu yıl satışa çıkacaklarını açıklamıştı.

    Samsung 2D/3D monitör ile gözlük ihtiyacı ortadan kalkıyor

    Samsung 2D/3D monitör göz takibi ile çalışıyor. Ekranın üst kısmındaki iki kamera gözlerinizi takip ediyor ve herhangi bir oyunu düz bir 2D görüntüden 3D'ye dönüştürebiliyor. Göz ve kafa takibi ile 3D modu, konumunuzu ve bakışınızı gerçek zamanlı olarak analiz ederek 3 boyutlu efektleri optimize ediyor ve sonuçta sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Samsung, CES kapsamında bu monitöründe ziyaretçilerin Lies of P oynamasına izin veriyor. İlk yorumlar ise hayli etkileyici. Samsung’a göre bu monitör, diğer benzerlerinin aksine çok dar bir görüş alanında size 3D görüntü sunmuyor. Bu da içeriğe odaklanmayı ve doğal olarak oluşan boyun ağrısını azaltıyor.

    Samsung, gözlüksüz 3D görüntü sağlayan oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Samsung, bunun 2D/3D monitör olduğunu yani, istendiğinde anında 2D moda geçiş yapılabildiğini söylüyor. Bu oldukça mantıklı. Örneğin bir web sayfasındayken 3D özelliğinin aktif olmasının bir sebebi yok. Bununla birlikte monitör, herhangi bir 2D oyunu 3D’ye çevirebiliyor. Bunu yaparken de bir yazılıma ihtiyaç duyulmuyor.

    Monitör ayrıca ekran içeriğinin rengini ve karmaşıklığını analiz ederek gölgelendirme gibi 3D efektler de sağlıyor. 3D oyunların ötesinde, monitör mevcut VR oyunları ve içerikleriyle de uyumlu. Steam VR ile de uyum sağlayan monitör için Samsung ayrıca önemli oyun yayıncılarıyla 3D oyun içeriği ortaklıkları kuruyor. Bu yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılacak. Görünüşe göre 10 yıl önceki “gözlüksüz 3D ekran” olayı şimdilerde geriye dönüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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