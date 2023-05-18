Batık Titanik'i bir de susuz ortamda görün: İlk detaylı 3D modeli oluşturuldu

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1912'de Kuzey Atlantik sularında batan transatlantik yolcu gemisi Titanik'in dijital kopyası oluşturuldu. Batışının üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçen geminin ilk tam boyutlu 3D dijital taraması yapıldı. Ortaya çıkarılan model geminin enkazının tamamen susuz ortamda nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı 3 ay önce eklendi

Aslında bilim insanları gemiyle ilgili bazı ayrıntılar konusunda hemfikir değiller. Bu nedenle oluşturulan 3 boyutlu model tüm şüphelere yanıt verebilir. Titanik filminin yönetmeni James Cameron'la da çalışmış olan Titanik analisti Parks Stephenson, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular, temel sorular var" dedi.

700.000'den falza fotoğraf ve 4K video

Derin deniz haritalama şirketi Magellan, uzaktan kumandalı dalgıç kameralar kullanarak belgesel çeken Atlantic Productions ile iş birliği yaptı. Şirket, 111 yıldan fazla bir süredir Kuzey Atlantik'in 3.800 metre dibinde yatan enkazın incelemek için toplam 200 saatten fazla zaman harcadı.

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Sonuç olarak proje için 16 terabayt boyutunda 700.000'den fazla fotoğraf ve 4K video toplandı. Daha sonra araştırmacılar bunları bir araya getirerek ayrıntılı bir 3D model oluşturdular. Ortaya çıkan dijital kopya o kadar ayrıntılı ki geminin pervanelerinden birinin kanadındaki seri numarası bile görülebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Uzmanlar, dijital kopyanın Titanik'in nasıl battığına dair daha fazla ayrıntı bulmak için kullanılabileceği görüşünde. Tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden birinin baş aktörü olan geminin enkazı gün geçtikçe yok oluyor. Birkaç yıl içinde Titanik'i görmenin tek yolu bu olacak.

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Batık Titanik'i bir de susuz ortamda görün: 3D modeli yapıldı