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    Batık Titanik'i bir de susuz ortamda görün: İlk detaylı 3D modeli oluşturuldu

    100 yılı aşkın bir süredir Kuzey Atlantik'in dibinde yatan Titanik'in ilk detaylı 3D taraması yapıldı. Ortaya çıkarılan dijital kopya, geminin enkazını tamamen susuz ortamda görebilmemizi sağlıyor.
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    Batık Titanik'i bir de susuz ortamda görün: 3D modeli yapıldı Tam Boyutta Gör

    1912'de Kuzey Atlantik sularında batan transatlantik yolcu gemisi Titanik'in dijital kopyası oluşturuldu. Batışının üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçen geminin ilk tam boyutlu 3D dijital taraması yapıldı. Ortaya çıkarılan model geminin enkazının tamamen susuz ortamda nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

    Aslında bilim insanları gemiyle ilgili bazı ayrıntılar konusunda hemfikir değiller. Bu nedenle oluşturulan 3 boyutlu model tüm şüphelere yanıt verebilir. Titanik filminin yönetmeni James Cameron'la da çalışmış olan Titanik analisti Parks Stephenson, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular, temel sorular var" dedi.

    700.000'den falza fotoğraf ve 4K video

    Derin deniz haritalama şirketi Magellan, uzaktan kumandalı dalgıç kameralar kullanarak belgesel çeken Atlantic Productions ile iş birliği yaptı. Şirket, 111 yıldan fazla bir süredir Kuzey Atlantik'in 3.800 metre dibinde yatan enkazın incelemek için toplam 200 saatten fazla zaman harcadı.

    Batık Titanik'i bir de susuz ortamda görün: 3D modeli yapıldı Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak proje için 16 terabayt boyutunda 700.000'den fazla fotoğraf ve 4K video toplandı. Daha sonra araştırmacılar bunları bir araya getirerek ayrıntılı bir 3D model oluşturdular. Ortaya çıkan dijital kopya o kadar ayrıntılı ki geminin pervanelerinden birinin kanadındaki seri numarası bile görülebiliyor.

    Batık Titanik'i bir de susuz ortamda görün: 3D modeli yapıldı Tam Boyutta Gör

    Uzmanlar, dijital kopyanın Titanik'in nasıl battığına dair daha fazla ayrıntı bulmak için kullanılabileceği görüşünde. Tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden birinin baş aktörü olan geminin enkazı gün geçtikçe yok oluyor. Birkaç yıl içinde Titanik'i görmenin tek yolu bu olacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    kopilot deneme alfa romeo 159 alınır mı 10 günlük raporda hafta sonu sayılır mi lenovo g24-20 alınır mı motor üst kapak yağ kaçağı neden olur

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