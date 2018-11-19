e-Fatura'ya geçmek artık çok daha kolay

Yakın gelecekte tüm işletmeler için zorunlu hale gelecek olan e-fatura, dijitalleşmeyle birlikte maliyet ve operasyonel yükü azaltması açısından ciddi avantajlar sağlıyor. Fakat bu avantajlara rağmen özellikle küçük işletmelerin, bazı zor yasal ve teknik süreçlerle uğraşmak istememesi nedeniyle e-faturaya geçişi ertelediği görülüyor.

KOBİ’leri e-faturaya gönüllü geçmeye teşvik ediyoruz

e-Faturanın maliyet ve operasyonel avantajları göz önünde bulundurulduğunda bu gönüllü geçişin daha da artacağına inanıyoruz diyen Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu; “e-Dönüşüm yolculuğuna daha fazla KOBİ’nin katılması adına çeşitli projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. KOBİ’lerin rekabette güçlenerek büyüyebilmesi için iş yüklerini hafifleten, verimlilik ve maliyet avantajı sağlayabildikleri çözümlere ihtiyaçları var. Biz de kendi alanımızda öncü olmayı hedefledik “Anahtar Teslim e-Fatura” hizmetimiz ile KOBİ’lere bu yolculuklarında destek olmaya başladık. e-Faturaya Paraşüt ile gönüllü geçiş yapan işletme sayısı bugün 2000’i aştı. Bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor. Uygulamamızı sadece e-fatura mükellefi olmak için bile kullanan birçok işletme bulunuyor. Hedefimiz daha fazla KOBİ’yi zorunluluk kapsamına girmeyi beklemeden e-fatura mükellefi olmaya teşvik etmek” dedi.

e-Fatura kullanımı sayesinde tasarruf miktarı 1,9 Milyar TL oldu

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e-Faturaya daha kolay geçiş imkanı sunan online ön muhasebe programı Paraşüt ise işletmeler adına tüm başvuru süreçlerini kısa sürede yönettiği hizmetiile e-faturaya gönüllü olarak geçen işletme sayısının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.Kağıt fatura düzenleme, yazdırma, postalama, arşivleme, tahsilat süreçlerini takip etme gibi birçok süreci daha hızlı ve verimli olarak yönetmeyi sağlayan, daha az maliyetli bir sistem olan e-fatura kullanımı ile yaklaşık 170 bin ağacın kesilmesi önlendi. Toplam tasarruf miktarı ise 1,9 milyar TL’ye ulaştı.