ECS eJIFFY: Entegre Linux sistemiyle sadece birkaç saniyede online olun

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, eJIFFY adı verilen yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Asus'un ExpressGate ve MSI'in Winky teknolojilerine benzer bu özellik ile kullanıcıların ana işletim sisteminin açılışını beklenmeden sadece birkaç saniye içerisinde Linux tabanlı özel işletim sistemini çalıştırmaları ve hızlı bir şekilde çevrimiçi olmaları hedefleniyor. İlk etapta netbook'larda kullanılması beklenen bu özelliğin daha sonra firmanın yeni nesil anakartlarında da kullanılması bekleniyor.

Donanimhaber.com olarak deneme şansı bulduğumuz eJIFFY teknolojisi ile örneğin havaalanlarında sistem açılışı ile zaman kaybetmeden Linux tabanlı entegre sistemi çalıştırarak saniyeler içerisinde internete bağlanabilmek ve örneğin elektronik postaları kontrol edebilmek mümkün olacak.

ECS'den aldığımız bilgilere göre firma eJIFFY teknolojisine büyük önem veriyor ve henüz geliştirme aşamasında olan sistemi yeni özelliklerle geliştirmeyi planlıyor.