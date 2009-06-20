Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS eJIFFY: Entegre Linux sistemiyle sadece birkaç saniyede online olun

9 yıl
12,7b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ECS eJIFFY: Entegre Linux sistemiyle sadece birkaç saniyede online olun
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, eJIFFY adı verilen yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Asus'un ExpressGate ve MSI'in Winky teknolojilerine benzer bu özellik ile kullanıcıların ana işletim sisteminin açılışını beklenmeden sadece birkaç saniye içerisinde Linux tabanlı özel işletim sistemini çalıştırmaları ve hızlı bir şekilde çevrimiçi olmaları hedefleniyor. İlk etapta netbook'larda kullanılması beklenen bu özelliğin daha sonra firmanın yeni nesil anakartlarında da kullanılması bekleniyor.

Donanimhaber.com olarak deneme şansı bulduğumuz eJIFFY teknolojisi ile örneğin havaalanlarında sistem açılışı ile zaman kaybetmeden Linux tabanlı entegre sistemi çalıştırarak saniyeler içerisinde internete bağlanabilmek ve örneğin elektronik postaları kontrol edebilmek mümkün olacak.

ECS'den aldığımız bilgilere göre firma eJIFFY teknolojisine büyük önem veriyor ve henüz geliştirme aşamasında olan sistemi yeni özelliklerle geliştirmeyi planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CracKeRR1 9 yıl
Arkadaşlar ben BIOS u güncelledim eJIFFY uyumlu bir anakartta. Sitesinden programını da indirip kurdum. BIOS tan özelliği de ENABLE ettim ama başlamıyor :S dual boot kullanıyorum ondan mı acaba XP + VISTA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Hasnuke, haberi okursan zaten ASUS ve MSI'dan da bahsediliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
alttaki menu neredeyse benim p6t deluxe anakartımda olan expressgate ile aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 9 yıl
Niye havaalanları :?: :D neyse güzelde aslında biz ev kullanıcılarının direk olarak kendimizinde bu sekilde bir şeyler yapabilir halde olması lazım yani bununla ilgili direk gömülü değilde hdd ye baglı ona gömülü gibi yapabilecegimiz bir sistem olsa iyi olur ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşref_37 9 yıl
Evet bu konudaki çalışmalar güzel gözüküyor.
İlerde zanedersem tüm anakartlarda entegre linux tabanlı bir işletim sistemi olcak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ACER TimeLine Aspire 4810T video inceleme 9 yıl Prototype inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim