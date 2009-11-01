Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından ECS, GeForce GTX 275 Black modelini kullanıma sunuyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı özel tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 240x paralel işlem birimine ve 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan karta 896MB GDDR3 bellek eşlik ediyor.
Saat hızları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın bulunmadığı ekran kartı, Arctic Cooling tarafından hazırlanan Accelero Twin Turbo Pro soğutucusunu kullanıyor ve bu sayede hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı söyleniyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanııyan DirectX 10 destekli yeni model, HD videolar için hızlandırma da yapabiliyor.
CUDA, 3DVision ve PhysX gibi Nvidia teknolojileriyle uyumlu olan ECS GeForce GTX 275 Black'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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4890 350 lira, GTX 275 400 TL iken GTX 275 kaçmaz bir karttır. Hem Physx hem Nvidia kalitesi nedeniyle.
Ama GTX 275 500 TL olursa, orada durmak lazım biraz.
500 lira dan sonra hd5850 alırsın bakarsın keyfine
Türkiye'deki bariz daha ucuz fiyatları nedeniyle 4890'dan bahsetmiş olabilir.
Dostum hangi testler??? Kimi oyunlarda 4890 kiminde de 275 geçer bu iki karttan şu daha üstündür demek yanlış olur ancak 275 ve 4890 kullandığımdan dolayı şunu rahatlıkla söyleyebilirim benim gibi LCD TV yi monitör olarak kullananlar için Ati daha iyi bir seçenek oluyor.
Birde kesene uygunluk konusu var.