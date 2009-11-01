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ECS GeForce GTX 275 Black modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS GeForce GTX 275 Black modelini kullanıma sunuyor
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından ECS, GeForce GTX 275 Black modelini kullanıma sunuyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı özel tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 240x paralel işlem birimine ve 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan karta 896MB GDDR3 bellek eşlik ediyor.

Saat hızları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın bulunmadığı ekran kartı, Arctic Cooling tarafından hazırlanan Accelero Twin Turbo Pro soğutucusunu kullanıyor ve bu sayede hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı söyleniyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanııyan DirectX 10 destekli yeni model, HD videolar için hızlandırma da yapabiliyor.

CUDA, 3DVision ve PhysX gibi Nvidia teknolojileriyle uyumlu olan ECS GeForce GTX 275 Black'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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yerroner 10 yıl
Burada ana fikir şu galiba:

4890 350 lira, GTX 275 400 TL iken GTX 275 kaçmaz bir karttır. Hem Physx hem Nvidia kalitesi nedeniyle.

Ama GTX 275 500 TL olursa, orada durmak lazım biraz.
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arrivederci 10 yıl

yerroner

Burada ana fikir şu galiba:

4890 350 lira, GTX 275 400 TL iken GTX 275 kaçmaz bir karttır. Hem Physx hem Nvidia kalitesi nedeniyle.

Ama GTX 275 500 TL olursa, orada durmak lazım biraz.

500 lira dan sonra hd5850 alırsın bakarsın keyfine
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alpa07 10 yıl
görsel olarak güzel i kart ama directX 11 kapıdayken alınmaz bu kart artık
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yigitahi 10 yıl
Ecs güzel işler yapmaya başladı. Şık karta benziyor. Gtx 275 çok performanslı bir kart.
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OverClocK1ng 10 yıl
Kart çok güzel. Bir de fiyatı bu kadar pahalı ve Markası da ECS olmasa...
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arrivederci 10 yıl
58xx için söylediklerin doğrdu ama 4890 varken gtx 275 alınır.git biraz testlere bak bi şeyi yermek için elinizde bişi olsun işkembeden salalmayın
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Castle Bravo 10 yıl
*absolut*

58xx için söylediklerin doğrdu ama 4890 varken gtx 275 alınır.git biraz testlere bak bi şeyi yermek için elinizde bişi olsun işkembeden salalmayın


Türkiye'deki bariz daha ucuz fiyatları nedeniyle 4890'dan bahsetmiş olabilir.
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DHHarezmi 10 yıl

*absolut*

58xx için söylediklerin doğrdu ama 4890 varken gtx 275 alınır.git biraz testlere bak bi şeyi yermek için elinizde bişi olsun işkembeden salalmayın


Dostum hangi testler??? Kimi oyunlarda 4890 kiminde de 275 geçer bu iki karttan şu daha üstündür demek yanlış olur ancak 275 ve 4890 kullandığımdan dolayı şunu rahatlıkla söyleyebilirim benim gibi LCD TV yi monitör olarak kullananlar için Ati daha iyi bir seçenek oluyor.

Birde kesene uygunluk konusu var.
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MegaWolt38 10 yıl
58xx serisi varken, arkada da 4890 varken bu kartı kimse almaz.
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TELESCOPE 10 yıl
al benisi kuvvetli gibi
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TurkeyStar 10 yıl
güzel bir ürüne benziyor görünümüde şık
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acbold 10 yıl
ecs ye hiç kanım ısınmadı nedense.bu karttada Arctic Cooling hamlesi ön planda kart yine üst düzey olcağını düşünmüyorunm.
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GAJU 10 yıl
umarım ecs bu çıkışını devam ettirir black seriesle güzel bi hava yakalamıştı anakartlarda ekran kartlarında başarılı olursa ilerde güzel bir alternatif olabilir
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No Way Out 10 yıl
Türkiyede satışı (o da satılırsa tabi...) en az 550ytl o fiyata 5850 varken, geçiniz...
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