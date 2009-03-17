ECS su soğutmalı GeForce GTS 250 Hydra SLI serisini duyurdu

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GeForce GTS 250 modelini geçtiğimiz günlerde duyuran ECS, ürün gamına yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için hazırladığı iki yeni "paket" ekliyor. Firmanın NGTS250-512MX-W Hydra SLI ve NGTS250-1GMU-W Hydra SLI kod adlarını taşıyan ekran kartı paketlerinde SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartı ve komple su soğutma çözümü bulunuyor.

Hydra SLI serisi dahilinde hazırlanan yeni çözümlerde ekran kartları Thermaltake tarafından hazırlanan ve tüm akseuarları beraberinde getiren özel bir su soğutma ünitesi kullanıyor. Kitler arasındaki farkı kartların bellek kapasitesi (512MB/1GB GDDR3) belirlerken, GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartları Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alıyor ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliryorlar.

Her biri 128x paralel işlem birimine sahip olan iki karttan oluşan kitlerdeki ekran kartların standart saat hızlarıyla geldiği belirtiliyor yani her iki kartın da grafik işlem birimleri 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Su soğutma desteği ile hem sessiz hem etkili bir şekilde serinletildiği belirtilen ekran kartlarının bu sayede hız aşırtma konusunda da standart soğutuculu modellere göre daha iddialı olduğu belirtiliyor.

ECS'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunmaya hazırlandığı GeForce GTS 250 Hydra SLI serisi için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.