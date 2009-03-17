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ECS su soğutmalı GeForce GTS 250 Hydra SLI serisini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS su soğutmalı GeForce GTS 250 Hydra SLI serisini duyurdu
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GeForce GTS 250 modelini geçtiğimiz günlerde duyuran ECS, ürün gamına yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için hazırladığı iki yeni "paket" ekliyor. Firmanın NGTS250-512MX-W Hydra SLI ve NGTS250-1GMU-W Hydra SLI kod adlarını taşıyan ekran kartı paketlerinde SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartı ve komple su soğutma çözümü bulunuyor.

Hydra SLI serisi dahilinde hazırlanan yeni çözümlerde ekran kartları Thermaltake tarafından hazırlanan ve tüm akseuarları beraberinde getiren özel bir su soğutma ünitesi kullanıyor. Kitler arasındaki farkı kartların bellek kapasitesi (512MB/1GB GDDR3) belirlerken, GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartları Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alıyor ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliryorlar.

Her biri 128x paralel işlem birimine sahip olan iki karttan oluşan kitlerdeki ekran kartların standart saat hızlarıyla geldiği belirtiliyor yani her iki kartın da grafik işlem birimleri 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Su soğutma desteği ile hem sessiz hem etkili bir şekilde serinletildiği belirtilen ekran kartlarının bu sayede hız aşırtma konusunda da standart soğutuculu modellere göre daha iddialı olduğu belirtiliyor.

ECS'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunmaya hazırlandığı GeForce GTS 250 Hydra SLI serisi için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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test.test.teron 10 yıl
tamam sıvı soğutma yapıyorsun da ekran kartındaki fan neyin nesi peki... ilginç bir tasarım olmuş... bu arada sıvı soğutmaya dikkat; Thermaltake Bigwater 760i.
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thedevilhimveryself 10 yıl
Çok Gereksiz....
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Doppio 10 yıl
çok gereksiz olmuş sıvı soğutma yap piyasaya sür sıvı soğutma yap piyasaya sür hep aynı şeyler NVİDİAA
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Krak3n 10 yıl
Klasikleşmiş bir Nvidia satış ve para tuzağı.
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01000101e 10 yıl
Beyler ATI bukadar faal durumda çalışırken NVIDIA tabiri caizse pinekliyor piyasada yeni ürün gösterebilmek için kartların şekillerini ve isimlerini değiştirirek tekrar piyasaya yeni kartmış gibi sürüyor 88XX serisinden GT2XX serisine kadar hala G92 GPU kullanırken ben nasıl o kadar para verip NVIDIA alayım... Daha doğrusu neden öyle bir zeka kıtlığı yapayım değilmi beyler...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bunu alana allah akıl fikir versin diorm ECS satsa Kurşun kalemini bile almam
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

bunu alana allah akıl fikir versin diorm ECS satsa Kurşun kalemini bile almam


çok ağır olmuş bu firma yakında gurur yapar bunu kapanır

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melyyh 10 yıl
kartın üzerinde fan olucaksa , su soğutma olsa ne yazar? açıkçası hava sğutmayla aynı gürültü olcaksa , neden su soğutmaya geçiyim ki?
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Vuze 10 yıl
gereksiz bence para tuzagı
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

gereksiz bence para tuzagı



katılıyorum sana
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Thehunt 10 yıl
bu işte millete senin g92 lerle benim satmayan su soğutma sistemlerini kakalayalım anlaşması:)
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max975 10 yıl
bu karta su soğutmamı çok gereksiz...
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red_wolf 10 yıl
Allahım sen bızı tez zamanda her gun baska bır g92 gpu uretımı haberınden kurtar YA RABBİM...kac sene oldu bu kartlar cıkalı ve ısımlerı kac kere degıstı ben hatırlamıyorum artık
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