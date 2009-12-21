ECS'den Atom 2 tabanlı yeni anakart: TIGT-I

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Intel bir milyar dolardan fazla gelir ettiği ve iki yeni segmentin doğmasına öncülük ettiği Atom işlemci ailesini güncelledi. Firma resmi olarak kullanmasa da Atom 2 olarak tanımlanan Pine Trail kod adlı yeni platform, radikal bazı değişikliklere sahip. Gün içerisinde paylaşacağımı Atom 2 haberimizde kapsamlıca anlatacağımız bu detaylara kısaca değinmek gerekirse, Atom 2 platformu yerini aldığı ilk jenerasyon Atom platformuna göre ciddi farklılıklara sahip. Öncelikle yeni platformda yonga sayısı üçten ikiye düşüyüro. Kuzey köprüsünün temel fonksiyonlarını işlemci üzerine taşıyan Intel, P55 çipsetinde olduğu gibi tek yonga tasarımına geçiyor ve NM10 adını verdiği platform kontrol merkezini kullanmaya başlıyor. Bu yonga ağırlıklı olarak giriş çıkış birimlerinin kontrolünü kontrol ediyor.

Yonga sayısının düşürülmesiyle birlikte hem termal tasarımda hem de baskılı devre kullanımında önemli kazanımlar elde eden Intel, yeni platform ile birlikte Pineview kod adını taşıyan Atom 2 işlemcilerini de kullanmaya başlıyor. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Atom D410, D450 ve D510 (çift çekirdekli) işlemcilerini hazırlayan Intel, endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcilerini duyuran üretici oldu. Tamamı 1.66GHz'de çalışan işlemcilerden tek çekirdekli D410 netbook'ları, yine tek çekirdekli D450 nettop'ları (Intel artık nettop yerine giriş seviyesi masaüstü ifadesini kullanıyor) ve çift çekirdekli D510 (nettop'lar için) işlemcilerinin tamamı hem GMA 3150 entegre grafik birimine hem de DDR2-800MHz desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsüne sahipler.

Intel'in yeni nesil Atom platformu için hazırladığı anakartı duyuran ilk üreticilerden birisi ECS oldu ve firma TIGT-I adını verdiği Mini-ITX anakartını tanıttı. Intem NM10 çipsetini temel alan ve 1.66HHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisini kullanan anakart işlemciye entegre GMA 3150 (GMA 3100'ün 45nm üretim teknolojisine adapte edilmiş versiyonu) IGP'si ve iki adet DIMM slotu ile birlikte geliyor. Pasif soğutma kullanan ve üzerinde iki adet SATA-II konnektörü bulunan anakart ayrıca bir adet PCIe x1 slotu ile geliyor. Her ne kadar bulması zor olsa da entegre grafik işlem biriminin performansından memnun kalmayan kullanıcılar PCIe x1 uyumlu bir ekran kartını oyunlardan öte özellikle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği için anakart üzerinde kullanabilecekler.

Diğer özellikler arasında dört adet USB 2.0 portu, bir adet PATA kanalı, 10/100 ethernet ve yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara yer verilen ECS TIGT-I'nin nettop sistemlerde ve düşük maliyetli PC'lerde kullanılması bekleniyor. Resmi satışına önümüzdeki ay başlanacak ECS TIGT-I için henüz açıklanmış herhangi bir resmi fiyat bilgisi bulunmamakta.