Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS'den Atom 2 tabanlı yeni anakart: TIGT-I

9 yıl
5,9b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ECS'den Atom 2 tabanlı yeni anakart: TIGT-I
Tam Boyutta Gör

Intel bir milyar dolardan fazla gelir ettiği ve iki yeni segmentin doğmasına öncülük ettiği Atom işlemci ailesini güncelledi. Firma resmi olarak kullanmasa da Atom 2 olarak tanımlanan Pine Trail kod adlı yeni platform, radikal bazı değişikliklere sahip. Gün içerisinde paylaşacağımı Atom 2 haberimizde kapsamlıca anlatacağımız bu detaylara kısaca değinmek gerekirse, Atom 2 platformu yerini aldığı ilk jenerasyon Atom platformuna göre ciddi farklılıklara sahip. Öncelikle yeni platformda yonga sayısı üçten ikiye düşüyüro. Kuzey köprüsünün temel fonksiyonlarını işlemci üzerine taşıyan Intel, P55 çipsetinde olduğu gibi tek yonga tasarımına geçiyor ve NM10 adını verdiği platform kontrol merkezini kullanmaya başlıyor. Bu yonga ağırlıklı olarak giriş çıkış birimlerinin kontrolünü kontrol ediyor.

Yonga sayısının düşürülmesiyle birlikte hem termal tasarımda hem de baskılı devre kullanımında önemli kazanımlar elde eden Intel, yeni platform ile birlikte Pineview kod adını taşıyan Atom 2 işlemcilerini de kullanmaya başlıyor. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Atom D410, D450 ve D510 (çift çekirdekli) işlemcilerini hazırlayan Intel, endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcilerini duyuran üretici oldu. Tamamı 1.66GHz'de çalışan işlemcilerden tek çekirdekli D410 netbook'ları, yine tek çekirdekli D450 nettop'ları (Intel artık nettop yerine giriş seviyesi masaüstü ifadesini kullanıyor) ve çift çekirdekli D510 (nettop'lar için) işlemcilerinin tamamı hem GMA 3150 entegre grafik birimine hem de DDR2-800MHz desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsüne sahipler.

Intel'in yeni nesil Atom platformu için hazırladığı anakartı duyuran ilk üreticilerden birisi ECS oldu ve firma TIGT-I adını verdiği Mini-ITX anakartını tanıttı. Intem NM10 çipsetini temel alan ve 1.66HHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisini kullanan anakart işlemciye entegre GMA 3150 (GMA 3100'ün 45nm üretim teknolojisine adapte edilmiş versiyonu) IGP'si ve iki adet DIMM slotu ile birlikte geliyor. Pasif soğutma kullanan ve üzerinde iki adet SATA-II konnektörü bulunan anakart ayrıca bir adet PCIe x1 slotu ile geliyor. Her ne kadar bulması zor olsa da entegre grafik işlem biriminin performansından memnun kalmayan kullanıcılar PCIe x1 uyumlu bir ekran kartını oyunlardan öte özellikle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği için anakart üzerinde kullanabilecekler.

Diğer özellikler arasında dört adet USB 2.0 portu, bir adet PATA kanalı, 10/100 ethernet ve yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara yer verilen ECS TIGT-I'nin nettop sistemlerde ve düşük maliyetli PC'lerde kullanılması bekleniyor. Resmi satışına önümüzdeki ay başlanacak ECS TIGT-I için henüz açıklanmış herhangi bir resmi fiyat bilgisi bulunmamakta.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Opeth 9 yıl
Tasarımda son nokta tam bir legoyu andırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
yahu bu Atom tabanlı anakartlar niye hep bukadar tipsiz tasarlanmış?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: ViewSonic, Yeni Monitörler, Projeksiyonlar ve dizüstüler 9 yıl Biostar'dan Simon Wu ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim