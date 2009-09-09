ECS'den P55 yonga setli Black serisi anakart; P55H-A

Tam Boyutta Gör

Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından ECS, Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakarıtnı duyurdu. Firmanın Black serisi altında hazırladığı P55H-A kod adlı yeni anakart özellikle baskılı devre tasarımı, katı kapasitörleri ve renkli komponentleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

LGA1156 formundaki Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870 modelleri ve zamanla çıkacak diğer Lynnfield işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabiliyor. 6 fazlı güç tasarımı ile donatılan ECS P55H-A, oyun tutkunları için çift PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X desteği sunabiliyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak bir adet PCIe x1, bir adet PCIe x4 ve iki adet te PCI slotuna sahip olan P55 yonga setli yeni anakart, Ejderha tasarımlı özel soğutucuya ve hız aşırtma denemeleri için detaylı ayar olanağı tanıyan M.I.B. II isimli BIOS aracı ile DeBUG LED gibi daha çok profesyonel kullanıcılarına hitap eden önemli özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 6 adet SATA-II konnektörüne ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve Clear CMOS butonu gibi detaylara yer verilen P55 yonga setli yeni anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. ECS'nin Black serisi altında hazırladığı P55H-A, Avrupa'da 110 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.