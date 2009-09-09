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ECS'den P55 yonga setli Black serisi anakart; P55H-A

9 yıl
12,5b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den P55 yonga setli Black serisi anakart; P55H-A
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Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından ECS, Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakarıtnı duyurdu. Firmanın Black serisi altında hazırladığı P55H-A kod adlı yeni anakart özellikle baskılı devre tasarımı, katı kapasitörleri ve renkli komponentleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

LGA1156 formundaki Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870 modelleri ve zamanla çıkacak diğer Lynnfield işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabiliyor. 6 fazlı güç tasarımı ile donatılan ECS P55H-A, oyun tutkunları için çift PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X desteği sunabiliyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak bir adet PCIe x1, bir adet PCIe x4 ve iki adet te PCI slotuna sahip olan P55 yonga setli yeni anakart, Ejderha tasarımlı özel soğutucuya ve hız aşırtma denemeleri için detaylı ayar olanağı tanıyan M.I.B. II isimli BIOS aracı ile DeBUG LED gibi daha çok profesyonel kullanıcılarına hitap eden önemli özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 6 adet SATA-II konnektörüne ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve Clear CMOS butonu gibi detaylara yer verilen P55 yonga setli yeni anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. ECS'nin Black serisi altında hazırladığı P55H-A, Avrupa'da 110 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
yapıcam kısmerse hepsiburddan aldık güya hala göndericekler 2 gün oldu :(
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Canuckss 9 yıl
Bu anakartı kullanann varmı acaba p.tesi günü alıcam büyük ihtimal
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sahafiec 9 yıl
alınca bir incelemesini yaparsın artık.
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Reddemon35 9 yıl
Valla i7 gayet keyifli bi oyuncak X58XO ve i7 92O kullanıyorum gayet başarılı hele arada ggörev yöneticisini açıpta core ları görmek baya iç açıcı oluyor 4 çekirdek + ht gayet keyifli
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TURK-ŞAD 9 yıl
Bu ECS tam bir kullanıcı dostu firma helal olsun standart ayarlarda kullanmak isteyen kullanıcılar bu anakartı alıp ucuza lga 1156 platformuna uygun maliyet ile geçiş yapabilirler..
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NorthShield 9 yıl
Ben bu core İ7 ye neden bi türlü şettiremedim yaw mesafeliduruyorum
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ensaronline 9 yıl
Creative pci x1 ses kartı var
ve yie avermedia x1 trinity model tv kartı mevcut mesela.
Yani var
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dstk 9 yıl
donanim üreticileri pci-x 1x ve 4x i benimsedimi sizce?
pci-x tv kartı veya ses kartı görebilen var mı? :)
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mo0rfin 9 yıl
Diğer anakartlara baktığımızda pek tatmin edici bir yapıya sahip değil ve fiyatıda pahalı gibi geldi.. xS
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ser_ka_n 9 yıl
ECS P55H-A Black Edition

pureoverclock.com/...

CPU
Socket 1156 for Intel Core i5 and Core i7 processors

Memory
Dual-channel DDR3 memory architecture
4 x 240-pin DDR3 DIMM socket support

Expansion Slots
2 x PCI Express Gen 2.0 x16 slots
1 x PCI Express x1 slot
1 x PCI Express x4 slot

2 x PCI slots

Storage
1 IDE/PATA devide
6 x Serial ATAII 3.0Gb/s devices
1 x eSATA

Rear Panel I/O Ports
1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
1 x LAN (Ethernet) connector
1 x optical S/PDIF Out connector
1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, Mic-in)
1 x Clear_CMOS button
1 x eSATA
8 x USB ports

Internal I/O Connectors
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
1 x 4-pin power connector for VGA card
1 x 4-pin CPU_FAN connector
1 x 3-pin CASE_FAN connector
1 x 3-pin PWR_FAN connector
1 x 3-pin SYS_FAN connector
1 x 3-pin NB_FAN connector
1 x Power on button
1 x Reset button
1 x IDE connector
1 x Speaker header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
1 x SPDIF out header
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports

Form Factor
ATX Size

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