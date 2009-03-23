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ECS'den X58 yonga setli yeni anakart; Black serisi X58B-A2

10 yıl
11,1b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den X58 yonga setli yeni anakart; Black serisi X58B-A2
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için yeni bir anakart daha hazırladı. ECS'nin Black serisi dahilindeki X58 yonga setli ikinci anakartı olma özelliğini taşıyan yeni model, X58B-A2 kod adını taşıyor. X58B-A modelinin yeni versiyonu olarak ta değerlendirilen anakart hem tasarımı hem de sahip olduğu özellikler ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Siyah renkli baskılı devresi, pasif soğutucuları ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken ECS X58B-A2, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemciler için hazırlandı. Bloomfield kod adını taşıyan Core i7 işlemci ailesinin satıştaki modelleri kadar satışa sunulacak modellerine de destek vereceği belirtilen anakartın üzerinde altı adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunuluyor.

ECS'den X58 yonga setli yeni anakart; Black serisi X58B-A2
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Çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak iki adet PCIe 2.0 x16 slotu ile donatılan ve AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verdiği belirtilen X58 yonga setli anakart üzerinde diğer harici donanımların kullanımına yönelik olarak bir adet PCI, bir adet PCIe x4 ve iki adet PCIe x1 slotuna yer verilmiş. Pasif soğutması ile sessiz çalışan anakarta güney köprüsü olarak ICH10R yongası eşlik ediyor ve farklı RAID kurulumlarına olanak tanınıyor.

Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç-reset düğmeleri ile Debug LED gibi detaylara yer verilen anakart, 6 adet SATA-II, 2x eSATA ve FireWire portu gibi detaylara da sahip. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylarla donatılan X58 yonga setli anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. ECS'nin fiyat/performans başarımıyla dikkat çekeceği belirtilen X58B-A2'nin spesifik satış fiyatı ise açıklanmadı.


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yc#1 10 yıl
Evet, ne PATA ne de floppy girişi anakartta yok.
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max975 10 yıl
renk uyumu hoşuma gitti
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dervis68 10 yıl
Valla süper bir anakart ama fiyati uygun olur herhalde
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FasTBoY 10 yıl
Anakartta PATA için giriş yokmu ben mi göremedim?

Gerçi anakart kimbilir kaç paradır(X58 olmasından dolayı), o kadar parayı anakarta verdikten sonra PATA kullanırmı pek emin değilim.

Ama güzel anakart, fiyatı diğer markalara göre uygun olursa düşünülebilir.
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atorbaci 10 yıl
evet e-sata ayrıcalık gerçekten.
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TURK-ŞAD 10 yıl
F/P açısından uygun bi seçenek olacağına eminim en azından X58 tabanlı bi sistem toplamayı düşünenler için iyi bi seçenek olacaktır. Çok pahallı olan Bloomfield platformu için uygun bi anakart gibi duruyor, tabii AMD de çıkarttığı Black serisi kartların fiyatlandırmasındakine benzer bi politika izleyeceğini vasayıyorum ECS nin.
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DarkSidesOfMe 10 yıl
2 x e-sata olması çok iyi olmuş.[>:]
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