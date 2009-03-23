ECS'den X58 yonga setli yeni anakart; Black serisi X58B-A2

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için yeni bir anakart daha hazırladı. ECS'nin Black serisi dahilindeki X58 yonga setli ikinci anakartı olma özelliğini taşıyan yeni model, X58B-A2 kod adını taşıyor. X58B-A modelinin yeni versiyonu olarak ta değerlendirilen anakart hem tasarımı hem de sahip olduğu özellikler ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Siyah renkli baskılı devresi, pasif soğutucuları ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken ECS X58B-A2, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemciler için hazırlandı. Bloomfield kod adını taşıyan Core i7 işlemci ailesinin satıştaki modelleri kadar satışa sunulacak modellerine de destek vereceği belirtilen anakartın üzerinde altı adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunuluyor.

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Çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak iki adet PCIe 2.0 x16 slotu ile donatılan ve AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verdiği belirtilen X58 yonga setli anakart üzerinde diğer harici donanımların kullanımına yönelik olarak bir adet PCI, bir adet PCIe x4 ve iki adet PCIe x1 slotuna yer verilmiş. Pasif soğutması ile sessiz çalışan anakarta güney köprüsü olarak ICH10R yongası eşlik ediyor ve farklı RAID kurulumlarına olanak tanınıyor.

Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç-reset düğmeleri ile Debug LED gibi detaylara yer verilen anakart, 6 adet SATA-II, 2x eSATA ve FireWire portu gibi detaylara da sahip. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylarla donatılan X58 yonga setli anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. ECS'nin fiyat/performans başarımıyla dikkat çekeceği belirtilen X58B-A2'nin spesifik satış fiyatı ise açıklanmadı.