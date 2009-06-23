ECS'nin Black serisi 785G yonga setli yeni anakartı tasarımıyla dikkat çekiyor

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Black serisi ekran kartlarını Computex 2009 fuarında tanıntan ECS, anakart gamını 785G yonga setli yeni modeliyle genişletiyor. 780G yonga setli Black serisi anakartıyla global anlamda ciddi bir başarı yakalayan ECS, A785GM-M kod adlı yeni anakartıyla da benzer bir başarıyı tekrarlayabileceğinin sinyallerini veriyor. Micro-ATX formunda olan ve Soket AM3 işlemciler için tasarlanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri, pasif soğutması ve renkli komponent tasarımıyla öne çıkan ECS 785GM-M, donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 785G yonga setini kullanan anakart, AMD-ATi'nin DirectX 10.1 desteği sunan aynı zamanda UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'si ile geliyor. PCIe x16 slotuna da sahip olan anakart harici ekran kartı kullanımına ve Hybrid Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

PCIe zx16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotuna sahip olan 785G yonga setli yeni anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. Farklı RIAD konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektör ile donatılan ECS A785GM-M, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, 2x eSATA konnektörü ve ve çok sayıda USB 2.0 portu gibi detaylara da sahip. ECS'nin önümüzdeki günlerde satışa sunacağı yeni anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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