Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS'nin Black serisi 785G yonga setli yeni anakartı tasarımıyla dikkat çekiyor

9 yıl
16,4b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ECS'nin Black serisi 785G yonga setli yeni anakartı tasarımıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör

Black serisi ekran kartlarını Computex 2009 fuarında tanıntan ECS, anakart gamını 785G yonga setli yeni modeliyle genişletiyor. 780G yonga setli Black serisi anakartıyla global anlamda ciddi bir başarı yakalayan ECS, A785GM-M kod adlı yeni anakartıyla da benzer bir başarıyı tekrarlayabileceğinin sinyallerini veriyor. Micro-ATX formunda olan ve Soket AM3 işlemciler için tasarlanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri, pasif soğutması ve renkli komponent tasarımıyla öne çıkan ECS 785GM-M, donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 785G yonga setini kullanan anakart, AMD-ATi'nin DirectX 10.1 desteği sunan aynı zamanda UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'si ile geliyor. PCIe x16 slotuna da sahip olan anakart harici ekran kartı kullanımına ve Hybrid Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

PCIe zx16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotuna sahip olan 785G yonga setli yeni anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. Farklı RIAD konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektör ile donatılan ECS A785GM-M, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, 2x eSATA konnektörü ve ve çok sayıda USB 2.0 portu gibi detaylara da sahip. ECS'nin önümüzdeki günlerde satışa sunacağı yeni anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

ECS'nin Black serisi 785G yonga setli yeni anakartı tasarımıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör

ECS'nin Black serisi 785G yonga setli yeni anakartı tasarımıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ecs iidir 2senedir kullanıom phenom 2 ilem önce phenom 1 vardı am3 almıom bu ii 780 gm-a tek sorun seri portu dısarı vermemişler hatta kablosunuda :) azcık cimriler :) ama anakartta +2 usb ve rs232 cıkısı mevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.AnasoN. 9 yıl
ecs nin 780gma model anakartını kullanıyorum. iyi iş yapıo buda iyidir heralde


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProcyoN 9 yıl
Tasarımıyla dikkat çekiyor diyince bende bişey sandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenya64 9 yıl
Gigabyte teşrif etsin hele ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neron23 9 yıl
acaba işlemci tdp değeri kaç bendeki ecs-780g 95w beni memnun etmediği tek nokta bu o.c u biraz yükseltince res atıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
alınası bir anakart olmuş,fiyatı düşük olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ehlika 9 yıl
Fiyat iyi olursa alınacak kartlardan bitanesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Son 1 aydır amma çok ECS haberi çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 9 yıl
iyi bi dvdrw ile cift çekirdekli athlon2 ile ucuz ve güzel bir dvd izleme ve internete girme makinesi olur. Eskileri satip alacağim anakart belli oldu. ( Umarim fiyati da mantikli olur )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK-ŞAD 9 yıl

Orjinalden alıntı: RaptorFX

iyi bi dvdrw ile cift çekirdekli athlon2 ile ucuz ve güzel bir dvd izleme ve internete girme makinesi olur. Eskileri satip alacağim anakart belli oldu. ( Umarim fiyati da mantikli olur )



Biraz zor olur çünkü DDR3 bellek ve AM3 socket yazıyor anakar üzerinde eski X2 CPU lar çalışmayabilir, ve DDR2 ram lerde aynı şekilde ama 100$ civarı PII X2 550 gibi CPU lar ile güzel bi bileşim olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
full katı kapasitor mu olacak bu anakart şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 9 yıl
klavye fare USB den bağlanıyor. Zamanla analog VGA çıkışınıda kaldırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
1 tane PCI slotu az gibi gelse de X16 slotundan uzak olması nedeniyle kullanılabilirliği iyi. Yine de yeterli. Zaten herşey onboard. Sorun olmaz kanımca. ECS gittikçe dikkatleri üzerine çekmeye başladı. 780G Ultra Black anakartı şu sıralar epey rövaşta...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
PS/2 ler gitmiş. oh bea bir işe yaramadan yer kaplıyorlardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Machete Cortez 9 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

PS/2 ler gitmiş. oh bea bir işe yaramadan yer kaplıyorlardı.


ben hala kullanıyorum


hybrid crossfire x nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16422 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, hybrid
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim