Edimax 2 USB Portlu Switchi EK-2U2CA Modelini Tanıttı

Önde gelen network ürünleri üreticisi Edimax, network çözümleri üzerine geliştirdiği mükemmel ürünlerin dışında, evinde veya ofisinde 2 bilgisayarı aynı anda kullanan kullanıcıları da düşünerek EK-2U2CA modelli kablolu ve ses destekli 2 port USB KVM Switcherını tanıttı.



EK-2U2CA, limitli bir çalışma alanında 2 bilgisayarı yönetmek isteyen küçük veya ev ofisi kullanıcıları için tasarlanmış kompakt bir KVM switchidir. Ses desteği ve 2 tane kablosuyla EK-2U2CA, kullanıcılara 2 bilgisayara aynı anda erişim, kontrol, başlatma ve yeniden başlatma gibi komutlara tek USB klavye, USB fare, bir monitor, bir mikrofon ve bir hoparlör seti ile olanak sağlıyor. Kullanıcılar iki bilgisayar arasında geçişi ister QuickSwitch tuşuyla, ister belirli tuş kombinasyonlarıyla, ister KVM Switcher yazılımı ile sağlayabiliyorlar.

Mikrofon ve ses geçişi desteği ile EK-2U2CA, gerçekten mükemmel bir multimedia tecrübesi sunuyor.



Gerçek anlamda sorunsuz bir multimedia tecrübesi için ses desteği



Piyasadaki çoğu KVM switch bir yana, EK-2U2CA kullanıcılara tek mikrofon ve tek hoparlör seti kullanmasına olanak sağlamak için ses desteği ile tasarlandı. Kullanıcılar, iki bilgisayarın ses ve mikrofon çıkışları (tabii klavye, fare ve monitör ile beraber) arasında tercih yapabiliyor veya bir bilgisayardaki ses kaynağını sabitleyebiliyor. Sesi tek bilgisayarda sabitlemek, iki bilgisayar üzerinde çalışırken kesintisiz müzik dinlemeye olanak sağlıyor.



Çabuk ve kolay KVM değişimi



Edimax EK-2U2CA, KVM değiştirme işini kolayca gerçekleştirebilmek için kablolu bir QuickSwitch (çabuk değiştirme) tuşuna sahip. 90 cm uzunluğundaki bu kablo, kullanıcıların tuşu istediği noktaya yerleştirmesine olanak sağlıyor.



Kullanıcılar iki bilgisayar arasındaki geçişi, tuş sıralaması, kullanıcı tanımlı tuş sıralaması veya KVM Switcher yazılımı ile de yapabiliyorlar. Tuş sıralaması Windows ve Linux gibi bir çok işletim sistemini destekliyor ve kullanıcıların KVM Switcher yazılımı ile kendi tuş dizilimlerini istedikleri gibi ayarlamalarına imkan sağlıyor.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.



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