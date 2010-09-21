Edimax kablosuz 802.11n Pan/Tilt IP Gece Görüşlü Kamerasını Sundu

Network çözümleri konusunda Dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunan Edimax, gece görüş kabiliyeti bulunan hızlı Ethernet 300 Mbps kablosuz 802.11n / PoE Triple Pan/ Tilt IP kamera modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Edimax IC-7010 serisi tamamen kullanıcı dostu olarak tasarlanmasının yanı sıra diğer IP kameraların çok daha ötesinde muhteşem bir görüş imkânı da sunuyor. Yatayda ±355 ° ve dikeyde ±120° hareket sağlayan motorlu gövdesi sayesinde ev ya da ofis ortamlarınızda geniş görüş açısı ile her yeri kontrol edebilirsiniz.

Tüm bu özelliklerin yanında Edimax IC-7010 serisi IP kameralar ışığın en düşük olduğu son derece net ve kalite görüntü alabilmeniz için bünyesinden bulunan IR ( Infra red ) LED ışıkları sayesinde size 4 metreye kadar tam güvenlikli görüntü elde etme şansını sunuyor.

Edimax IC-7010 serisi IP kameralar, M-JPEG, MPEG4 ve H.264 üçlü video sıkıştırma modunun sağladığı yüksek video kalitesi ve hızlı video transfer hızı ile en iyi performansı kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca SDHC/SD hafıza kart slotu uyumluluğu ile bu hafıza kartlarına sürekli olarak kayıt yapabilme kabiliyeti de sahip. Edimax IC-7010 serisi IP kameraların bu fonksiyonu özellikle internet bağlantısının olmadığı ve snapshot olarak görüntüyü mail olarak gönderme şansının bulunmadığı ortamlar için tasarlanmıştır. Tüm bunların yanı sıra mikrofon ve hoparlör çıkış desteği ile uzaktan görüntü almanın yanı sıra sesli olarak ta yanıt alabilirsiniz.

Akıllı hareket algılama sensör ile Edimax IC-7010 önceden belirlediğiniz alanlarda herhangi bir hareket algıladığında direk olan o anın snapshotunu çekerek ya da video olarak kaydederek, evinizdeki bebeğinizi, bakıcınızı veya evcil hayvanlarınızı, bulunduğunuz ortamda izleme imkânını bulabilirsiniz. Ve bunu sizin mail adresinize ya da FTP sunucunuza yönlendirebilirsiniz.

Edimax IC-7010 serisi kurulumunu otomatik olarak ya da browser üzerinden uzaktan erişim ile yapabilirsiniz. Bu seride kullanılan DDNS fonksiyonu özelliği ile Edimax IC-7010 IP kameraya IP adresi atayıp erişmektense URL ile üzerinden ulaşabilirsiniz.

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