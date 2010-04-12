Alman üretimi tablet WePad hakkındaki bilgiler detaylandı

Neofonie'nin Alman üretimi tableti WePad

Daha önce sizlere duyurduğumuz Neofenie firmasının Android işletim sistemini kullanan tableti WePad hakkındaki bilgiler detaylandı. Arayüzü ve kullanımı ile ilgili bir demo video yayınlayan firma, tabletin 16 GB'lık 3G'siz versiyonunun 610 Dolar, 32 GB 3G'li versiyonunun 770 Dolar olacağı belirtiliyor. Arayüzde çoğunlukla sağ ve sol kısımlarda bulunan sütunlar ana ekranlar ve çalışan uygulamalar arası geçişi hızlandırırken, ekranlar üzerindeki araçlar güncel olarak bağlantılara kolayca ulaşılabilmesine olanak tanıyor.

Tabletin özeliklerini kısaca hatırlatmakta fayda var. 1,66 Ghz Intel Atom N450 işlemci ve GMA3150 grafik yongasına sahip olan ürün, 1,3 MP ön kamera, USB portları, kart okuyucu, Flash, GPS desteği de veriyor. Bataryasının kullanım süresi ise 6 saat olarak belirtmilmiş.

Arayüz videosuna buradan , demo arayüzün çalıştığı tabletin videosuna buradan ulaşabilirsiniz.