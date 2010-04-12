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Alman üretimi tablet WePad hakkındaki bilgiler detaylandı

Almanların tableti WePad hakkındaki bilgiler detaylandı. 610 ve 770 Dolarlık fiyat seçeneklerine sahip tabletin demo bir arayüz videosu yayınlandı.
9 yıl
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Haber Editörü
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Neofonie'nin Alman üretimi tableti WePad

Daha önce sizlere duyurduğumuz Neofenie firmasının Android işletim sistemini kullanan tableti WePad hakkındaki bilgiler detaylandı. Arayüzü ve kullanımı ile ilgili bir demo video yayınlayan firma, tabletin 16 GB'lık 3G'siz versiyonunun 610 Dolar, 32 GB 3G'li versiyonunun 770 Dolar olacağı belirtiliyor. Arayüzde çoğunlukla sağ ve sol kısımlarda bulunan sütunlar ana ekranlar ve çalışan uygulamalar arası geçişi hızlandırırken, ekranlar üzerindeki araçlar güncel olarak bağlantılara kolayca ulaşılabilmesine olanak tanıyor.

Tabletin özeliklerini kısaca hatırlatmakta fayda var. 1,66 Ghz Intel Atom N450 işlemci ve GMA3150 grafik yongasına sahip olan ürün, 1,3 MP ön kamera, USB portları, kart okuyucu, Flash, GPS desteği de veriyor. Bataryasının kullanım süresi ise 6 saat olarak belirtmilmiş.

Arayüz videosuna buradan , demo arayüzün çalıştığı tabletin videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


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lTriviuml 9 yıl
Bende aynı şeyi düşünmeye basladım. Apple yapmasa kimsenin yapacagı yok. Özellikle telefon ve mp3 calarlar için bunu söylüyorum.
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Commander 9 yıl
Tabletlerin üretiminde artış var bu aralar bence.

Önümüzdeki aylarda Ipad Wepad mBook karşılaştırılması yapılsa çok iyi olur.
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Cem 9 yıl
Bu ne ya, heryerde pad patlaması yaşanıyor. Apple lamı başladı bilmiyorum artık ama gelecek notbookdan padlere doğru kayıyor. Ama bu kayışta padlerin suyu çıktı, yakında orkid'de yeni bir pad çıkarıyormuş ultra ince
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