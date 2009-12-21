ELSA GeForce GT 240 Gladiac modelini duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, GeForce GT 240 modelini duyurdu. Gladiac serisi altında anons edilen yeni modele, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Mavi renkli baskılı devre kullanıyor ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 3400MHz'de görev yapan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan ekran kartında herhangi bir ek güç girişine ise ihtiyaç duyulmuyor. Satışına yakında başlanması beklenen kartın fiyatı ise açıklanmadı.