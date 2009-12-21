Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ELSA GeForce GT 240 Gladiac modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ELSA GeForce GT 240 Gladiac modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, GeForce GT 240 modelini duyurdu. Gladiac serisi altında anons edilen yeni modele, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Mavi renkli baskılı devre kullanıyor ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 3400MHz'de görev yapan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan ekran kartında herhangi bir ek güç girişine ise ihtiyaç duyulmuyor. Satışına yakında başlanması beklenen kartın fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LORDTEK 9 yıl
Ek güç girişine ihtiyaç duymaması çok güzel. Tebrik ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 9 yıl
Elsa için dandik marka denildiğini duymak da varmış demek kaderde...
Elsa dünyanın en kaliteli ekran kartı üreticilerinden biridir. %100 Avrupa malıdır. Siz, saygı nedir bilmeyen popülist tüketim toplumu çocukları ancak dalga geçmeyi bilirsiniz zaten. Popüler marka iyi markadır, böyle devam edin hayatınıza.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Resurrections 9 yıl
casper ın iş ortakları çoğalıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opeth 9 yıl
Casper a yine gün doğdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
giriş seviyesi PCler için bence oldukça ideal bir kart..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
ELSA yı ilk defa duymak çoookk enteresan. ELsa ya dandik demekse sözlerin yetmediği bir mertebe...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 9 yıl
tanıdıgım en dandik markalardan biride bu oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derinkoma 9 yıl
ben ilk defa duyuyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

StreamRolleR

tanıdıgım en dandik markalardan biride bu oldu

Gördüğüm Ennn gerizekalıca laf ta bu oldu.


Allah bilir iiyama, Adi, Lacie, Chaintech, GSkill, BFG, mAudio, gibi isimleri de duymamıştır.

Sony kulaklık kullanıp Shure un adını duyunca Dandik marka demek gibi bişey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 9 yıl
öyle 240 sp diyip insanların kafasını mı bulandırmaya çalışıyolar nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
o soğutucu ne öyle ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
soğutucu ya süper yada görüntü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9267 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl R&C : Crack in Time Artılar Eksiler 9 yıl Teknoloji Gündemi: ViewSonic, Yeni Monitörler, Projeksiyonlar ve dizüstüler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim