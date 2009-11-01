ELSA PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce G210 modelini satışa sundu

Intel Atom platformunu temel alan ve GMA 945xx serisi entegre grafik yongalarıyla gelen nettop sistemlerin önemli bir kısmında genişleme slotu olarak sadece PCIe x1 slotuna yer verilioyor ve bu sebeple harici ekran kartı kullanmak zora girebiliyor. Ancak farklı segmentlerde yeni satış kanallaı yaratmak isteyen kimi ekran kartı üreticileri bu tür ihtiyaçlara çözüm olabilecek model çalışmalarını sürdürüyorlar.
Nvidia tabanlı grafik kartları hazırlayan ELSA, PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce G210 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10.1 destekli ekran kartı aktif soğutma ile geliyor ve düşük profilli baskılı devre kullanıyor. Kompakt yapısı ile nettop'ların yanı sıra giriş seviyesi HTPC'lere de göz kırpan kart 512MB GDDR2 bellek ile donatılmış
Grafik işlem birimi 589MHz'de, bellekleri ise 500MHz'de görev yapan ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 16x paralel işlem birimine sahip. Bu segmentteki pek çok modelden farklı olarak DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine de destek veren yeni ekran kartı PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteoği de sunabiliyor.
ELSA'nın PCIe x1 ara birimine destek veren GeForce G210 tabanlı Gladiac 210 LP x1 modeli Japonya'da 90-95$ civarında bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca pcie 1x olması bu kartlarda performans düşüklügü yaratmaz. Mesela yaptığım testlere göre ati 4650 tam o sınırda bir kart. pcie 1x ve 16x arasında furmarkda 2 puan, codwawda 1-3 fps arası performans farkı var. Ama overclock yaparsanız fark giderek açılıyor. pcie hızını 2x yaparsanız puan ve fps değerleri eşit oluyor. Ati 3450 de ise darboğaz yaramadığı için hiç sorun olmuyor. Hd 4770de ise performans yerlerde sürünüyor. Bir forum sayfasında görmüştüm, adam fazla pinleri düzgünce kesip pcie 1x slotuna takmış ekran kartını ve sorunsuz çalışıyor. Ayrıca biostar ta780g'de pcie hızını 1x yaptığınızda catalyst'den de crossfire seçeneği de kalkıyor. Sanırım pcie 1x ile crossfire yapılamıyor.
cidden
resmen adamlar dalga geçiyor
64 bit PCIe x1 kart 95 $
yok artık be kardeşim. pciex1 olması kötü bişey değil, iyi bişey farkındaysan?