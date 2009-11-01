ELSA PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce G210 modelini satışa sundu

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Intel Atom platformunu temel alan ve GMA 945xx serisi entegre grafik yongalarıyla gelen nettop sistemlerin önemli bir kısmında genişleme slotu olarak sadece PCIe x1 slotuna yer verilioyor ve bu sebeple harici ekran kartı kullanmak zora girebiliyor. Ancak farklı segmentlerde yeni satış kanallaı yaratmak isteyen kimi ekran kartı üreticileri bu tür ihtiyaçlara çözüm olabilecek model çalışmalarını sürdürüyorlar.

Nvidia tabanlı grafik kartları hazırlayan ELSA, PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce G210 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10.1 destekli ekran kartı aktif soğutma ile geliyor ve düşük profilli baskılı devre kullanıyor. Kompakt yapısı ile nettop'ların yanı sıra giriş seviyesi HTPC'lere de göz kırpan kart 512MB GDDR2 bellek ile donatılmış

Grafik işlem birimi 589MHz'de, bellekleri ise 500MHz'de görev yapan ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 16x paralel işlem birimine sahip. Bu segmentteki pek çok modelden farklı olarak DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine de destek veren yeni ekran kartı PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteoği de sunabiliyor.

ELSA'nın PCIe x1 ara birimine destek veren GeForce G210 tabanlı Gladiac 210 LP x1 modeli Japonya'da 90-95$ civarında bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

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