ELSA, ZEROtherm soğutuculu GeForce GTS 250 modelini tanıttı

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Yatırımcıları arasında Intel'in de bulunduğu Lucid firmasının çoklu ekran kartı kullanımında çığır açacağı iddia edilen Hydra teknolojisini temel alan özel çözümler üzerinde çalışan ELSA, resmi lansmanı CeBIT Hannover 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen GeForce GTS 250 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, sahip olduğu detaylarla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor ve özellikle ZEROtherm üretimi özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ELSA'nın GeForce GTS250 PW 512B3 kod adını taşıyan ekran kartında, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Bakır tabanlı dört adet (her biri 5mm kalınlığında) ısı borusuyla güçlendirilen, 52 adet Alüminyum yaprak ve 92mm'lik fana sahip olan özel soğutucusuyla yeni kartın hem sessiz hem de oldukça serin çalıştığı belirtiliyor.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerini de desteklemekte. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak destek veren anakartlarda SLI teknolojisini de desteklemekte. DVI konnektörüne ek olarak HDMI portuna da yer verilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, ELSA fiyat hakkında bir açıklama yapmadı.

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