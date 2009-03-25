Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ELSA, ZEROtherm soğutuculu GeForce GTS 250 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ELSA, ZEROtherm soğutuculu GeForce GTS 250 modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yatırımcıları arasında Intel'in de bulunduğu Lucid firmasının çoklu ekran kartı kullanımında çığır açacağı iddia edilen Hydra teknolojisini temel alan özel çözümler üzerinde çalışan ELSA, resmi lansmanı CeBIT Hannover 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen GeForce GTS 250 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, sahip olduğu detaylarla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor ve özellikle ZEROtherm üretimi özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ELSA'nın GeForce GTS250 PW 512B3 kod adını taşıyan ekran kartında, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Bakır tabanlı dört adet (her biri 5mm kalınlığında) ısı borusuyla güçlendirilen, 52 adet Alüminyum yaprak ve 92mm'lik fana sahip olan özel soğutucusuyla yeni kartın hem sessiz hem de oldukça serin çalıştığı belirtiliyor.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerini de desteklemekte. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak destek veren anakartlarda SLI teknolojisini de desteklemekte. DVI konnektörüne ek olarak HDMI portuna da yer verilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, ELSA fiyat hakkında bir açıklama yapmadı.

ELSA, ZEROtherm soğutuculu GeForce GTS 250 modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
relikm 10 yıl
elsa batali yillar oldu, benim bildigim. eger bilen varsa lütfen son durumu yazsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
1 tane güç girişi olan 9000 seilerinin Green Edition modelleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
çok değişik bir görüntüsü var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 10 yıl
bence alınmazzz çıkışları bile yok kartın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 10 yıl
sanki biraz çıplak kalmış gibi
hakikaten ilk dega üstü kapatılmamış gtx250 görüyorum ve hiçte beğendiğimi söyleyemiyeceğim. herşey açıkta nasıl soğuyacak o kart?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Kartın çıkışları yetersiz olmuş, kasa dışından basit ve ucuz bir görünüme neden olabilir. Ayrıca neden 2 adet güç girişi konduğunu anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 10 yıl
hakkat bitane değilmiydi 250 lerde güç girişi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
O üstündeki fanda ne öyle ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5431 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim