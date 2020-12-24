En iyi ANC kulaklık, bu kadar "Sony WH-1000XM4 incelemesi"

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Bu videoda Sony WH-1000XM4 aktif gürültü engellemeli kulaklığı inceliyoruz. Oldukça hafif yapısını değerlendiriyor, aktif gürültü engelleme başarımını, sürücülerini, mikrofonunu, bataryasını sınıyoruz
Bu videoda Sony WH-1000XM4 aktif gürültü engellemeli kulaklığı inceliyoruz. Oldukça hafif yapısını değerlendiriyor, aktif gürültü engelleme başarımını, sürücülerini, mikrofonunu, bataryasını sınıyoruz.
Sony WH-1000XM4'ün güncel fiyatına bakmak ve satın almak için; Sony WH-1000XM4
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Gerçek NC kulağın etrafını sıkıca örten izolasyonlu kocaman kulaklıklarla sağlanır bkz. Örn: uçuş kulaklıkları
ANC ile bass arasında direk bir ilişki yoktur. ANC de etraftaki gurultu frekansini pasifize edici ses verir. Bu sayede dış sesler işitilmez hale getirilir. Eger orta frekanslarda baskinlanirsa bass daha az hissedilebilinir ancak kulakligin ses karakterini etkilemez.