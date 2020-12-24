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    En iyi ANC kulaklık, bu kadar "Sony WH-1000XM4 incelemesi"

    9
    10 sa.
    3,8b
    18
    Çevre Birimleri
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    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Sony WH-1000XM4 aktif gürültü engellemeli kulaklığı inceliyoruz. Oldukça hafif yapısını değerlendiriyor, aktif gürültü engelleme başarımını, sürücülerini, mikrofonunu, bataryasını sınıyoruz

    Bu videoda Sony WH-1000XM4 aktif gürültü engellemeli kulaklığı inceliyoruz. Oldukça hafif yapısını değerlendiriyor, aktif gürültü engelleme başarımını, sürücülerini, mikrofonunu, bataryasını sınıyoruz.

    Sony WH-1000XM4'ün güncel fiyatına bakmak ve satın almak için; Sony WH-1000XM4



    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben beğenmedim. Malzeme kalitesi vasat. Bas zayıf
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    cem650 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hocam şu sakalı kes ne olur ya....
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erkese merhabalar
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony olsun taştan olsun.
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    pterzis (Pashalis Politis) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem gec kaldiginizi belirterek oz elesiri yapmissiniz hem de sanki bu urun ilk defa uretildi gibi tanitim yapmissiniz. M3 kullaniyorum, neden ikisini kiyaslamadiniz? m4 u almaya gerek varmi onu anlardik. Gerci bir yorumda bahsedilmis aradaki farklari. Neyse emege saygi gene de tesekkur ederim.
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    oly1786 (caner nebi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    teşekkürler, Nazım Hikmet saçlı arkadaşım...
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    DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    M3 sahibi olarak bu modelin tek farkı iki cihaza bağlanabilmesi ayrıca büyük bir eksisi ise pc de kullananlar için bu model alt modele göre daha kötü desteklemedigi formatlar var kısaca m4 alınmaz 1 lira daha ucuza neredeyse aynı kulaklık var.
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    U.C.V (Utku Can Varol) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    BOSE NC-700’ümü satıp bunu almak istiyorum da işte kısmet 🙄
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    zildjiann (gökhan ) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Wh-1000 xm3'ü poweramp equalizer uygulaması ile kullanıyorum. Tavsiye ederim.
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    zulu123 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı yerlerdeki yorumlarda kulakları aşırı terlettiği ve uzun süreli kullanımda rahatsızlık verdiğine dair şikayetler var. Bu tür ürünlerin kullanım rahatlığı da çok önemli. Serinin önceki modellerinde de aynı sorunlardan bahsediliyor. Sony hiç kullanıcı yorumlarına dikkat edip de yeni modelde bunun üzerine çalışmamış mı? Ayrıca tüm ANC ürünlerinde bass doğal olarak zayıftır. Bass istiyorsanız ANC özelliği olmayan modelelre bakmak gerekir.
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    onatba (onat coşkun) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) zulu123
    Terletme olayi pasif NC olan kapali tip butun kulakliklarda vardir. Pasif NC denilen olay kulağın ses yani hava gecirmeyecek sekilde izole edilmesi ile saglaniyor. Kapali kalan kulaklarda haliyle terler. Aktif NC tek basina ise yaramaz pek o sebeple satis stratejisi olarak pasifin yanina konuçlandırılır.



    Gerçek NC kulağın etrafını sıkıca örten izolasyonlu kocaman kulaklıklarla sağlanır bkz. Örn: uçuş kulaklıkları



    ANC ile bass arasında direk bir ilişki yoktur. ANC de etraftaki gurultu frekansini pasifize edici ses verir. Bu sayede dış sesler işitilmez hale getirilir. Eger orta frekanslarda baskinlanirsa bass daha az hissedilebilinir ancak kulakligin ses karakterini etkilemez.
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