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Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyen önemli bir yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", başta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmak üzere birçok alanda dikkat çeken değişiklikler içeriyor. Özellikle binek otomobillerin vergilendirilmesinde kapsamlı bir dönüşüm öngörülüyor.

ÖTV'de %80 altı dilimler tarih oluyor

Teklifin en çarpıcı bölümü, içten yanmalı motorlu ve hibrit binek otomobillerde geçerli olan ÖTV matrahlarının yeniden şekillendirilmesi oldu. Yapılacak değişiklikle birlikte, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre vergi oranları artık %80 ile %220 arasında değişebilecek. Böylece, mevcut durumda %45 olan ÖTV alt sınırı yeni haliyle %80 olacak.

Arazi Taşıtlarına %50 ÖTV

Kamyonet tipi arazi araçlarına (azami 3.500 kilogram taşıma kapasiteli) yönelik ÖTV oranındaki artış da dikkat çekici. Yeni düzenlemeyle bu araçlar için uygulanan oran %4'ten %50'ye çıkarılacak. Buradaki ÖTV artışından 14 milyar liralık gelir bekleniyor.

Cumhurbaşkanına geniş yetki

Düzenlemede Cumhurbaşkanına verilen yetkiler de dikkat çekici. Buna göre Cumhurbaşkanı, belirlenen ÖTV oranlarını sıfıra indirme veya üç katına kadar artırma yetkisine sahip olacak. Ayrıca motor hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesine göre farklı vergi oranları belirleme konusunda da yetkili olacak.

Komisyondan geçen teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte otomotiv piyasasında hem fiyatlandırma hem de tüketici tercihleri açısından önemli değişiklikler gündeme gelecek.

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ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti: İşte yapılacak değişiklikler

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