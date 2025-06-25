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    PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Temmuz ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Temmuz ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Temmuz 2025 oyunları belli oldu: 4.000 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. 

    PS Plus Temmuz 2025 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, NBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Bomb Rush Cyberfunk ve Destiny 2: The FinalShape dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Diablo IVThe King of Fighters XV ve Jusant olacak. Bu üç oyunun 1 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadarkadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. 

    • Diablo IV | PS5, PS4  
    • The King of Fighters XV | PS5, PS4 
    • Jusant | PS5   

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Son olarak PS Plus'ın 15. yıl dönümünü kutlamak için Temmuz ayında bir dizi etkinlik planlanıyor. Sony'nin duyurusuna göre bu ay sunulacak etkinlikler ise şu şekilde:

    • Let's Wrestle! – Bugünden itibaren, PS Plus Premium üyeleri WWE 2K25'in Oyun Denemesine ulaşabilirler. Bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen, 2K'nın inanılmaz güreş serisinin en son oyunu şimdiye kadarki en iyilerden biri. O halde aksiyona dalın ve hemen şimdi en sevdiğiniz güreşçi olarak oynamanın heyecanını yaşayın!
    • Monster Hunter Wilds – PS Plus Premium üyeleri için bir başka heyecan verici Oyun Deneme fırsatı. En üst düzey avcılık deneyimi Monster Hunter Wilds'da sizi bekliyor – 30 Haziran'dan itibaren mevcut.
    • PlayStation Store Özel Teklif Hafta Sonu – Önümüzdeki hafta sonu (27-29 Haziran), PlayStation Plus üyelerine Sniper Elite: Resistance, Sid Meier's Civilization® VII ve Star Wars Outlaws gibi mutlaka oynanması gereken oyunlarda özel indirimler yakalama fırsatı sunacağız.
    • Valorant PS Plus Paketi – Bugünden itibaren tüm PS Plus üyeleri, şunları içeren bir Valorant paketini ekstra ücret ödemeden kullanabilir: 2x Prelude to Chaos Gun Buddy, 1x Kohaku & Matsuba Oyuncu Kartı, 1x Imperium Spreyi, 1x Chronovoid Spreyi, 10x Radianite Puanı. Tüm öğeler kozmetiktir ve oynanışı etkilemez.
    • PlayStation Turnuvaları – bu Cumartesi (28 Haziran) başlayarak özel bir PlayStation Plus 15. Yıl Dönümü Kupası turnuvası düzenliyoruz. Oyuncular, oyun içi sanal para, özel bir PSN avatarı ve Sony Pictures Core Film Kredileri gibi ödüller kazanma şansı için EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 ve daha fazlası gibi popüler oyunlarda yarışma fırsatı yakalayacak. Turnuvaya özel turnuva kartları veya oyun içi menü aracılığıyla erişin, yarışmanızı seçin ve heyecan verici 1'e 1 eşleşmelerde becerilerinizi sergilemeye hazırlanın.*
    • Sony Pictures Core – Bugünden 12 Ağustos'a kadar PlayStation Plus Premium üyeleri, Sony Pictures Core kütüphanesindeki konsolunuzdan doğrudan mağaza genelinde 2.000'e kadar filmde %15 indirim kazanabilir**. Lütfen film başlıklarının önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğini ve pazara göre farklılık gösterebileceğini unutmayın.
    • Çevrimiçi Çok Oyunculu Hafta Sonu – Bu Cumartesi ve Pazar (28 Haziran 00:01'den 29 Haziran 23:59'a kadar) tüm oyuncuların PlayStation Plus üyeliğine gerek kalmadan çevrimiçi çok oyunculu maçlara katılabileceği bir Çevrimiçi Çok Oyunculu hafta sonu düzenleyeceğiz.

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